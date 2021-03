Et wär net virgesinn, d'Tester elo fir d'Ouschtervakanz eropzesetzen, huet d'Santé dem Eldoradio confirméiert.

Ouschteren an d'Vakanz: Dat geet – wann iwwerhaapt – op ville Plaze just mat engem negativen Test. Där kann ee gratis iwwert MyGuichet.lu ufroen a fiert oder geet dann an eng Statioun vum Large-Scale-Testing. Den Ament sinn awer alleguerten déi Rendez-vouse fir e gratis Test besat. Dat suergt bei muncher engem fir Opreegung, wann een zum Beispill eng Vakanz op de Kanaren gebucht huet.

Den Eldoradio huet bei der Santé nogefrot. Effektiv wier et esou, datt just een Deel vun den Tester all Dag fir Leit, déi an d'Ausland reesen, reservéiert ass. Et gëllt de Prinzip: Den Éischten ass vir. Et wär net virgesinn, d'Tester elo fir d'Ouschtervakanz a fir ze verreesen eropzesetzen.

Dës Tester wiere geduecht, wann ee berufflech oder dréngend aus private Grënn misst verreesen. Sech virun der Vakanz gratis ze testen, wär u sech net Sënn an Zweck vun der Mesure. Wie kee gratis Rendez-vous kritt, muss sech e Rendez-vous an engem private Labo huelen – an och bezuelen.