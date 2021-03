Déi nächst Exame fir d'Karriär B1 a C1 bei der Police si viraussiichtlech am Hierscht 2021.

D'Police huet hir Rekrutementsziler an de Karriäre B1 a C1 erreecht an d’Rekrutementsprozedur domat elo ofgeschloss. Wéi et en Donneschdeg de Moien an engem Communiqué heescht, hunn 200 Kandidate sech am Exame klasséiert.

Si fänken am Mee mat hirer Ausbildung un, no enger sougenannter Moralitéits-Enquête an engem medezineschen Examen. 700 Persounen hate sech gemellt.

Déi nächst Exame fir d'Karriär B1 a C1 bei der Police si viraussiichtlech am Hierscht dëst Joer.

Hei de komplette Communiqué vun der Lëtzebuerger Police

Recrutement B1/C1 2020-2021 : Objectif accompli



En automne 2020, l'examen-concours 2020-2021 dans les groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier avait été lancé. Suite aux délibérations des commissions d'examen, qui ont mis fin au processus de recrutement, la Police note avec satisfaction que l'objectif de recrutement de 200 futurs fonctionnaires-stagiaires policiers a été atteint.



En effet, comme déjà annoncé à l'occasion d'une conférence de presse en janvier 2021, quelque 700 personnes s'étaient inscrites aux épreuves spéciales de la Police.



Les 200 candidats qui se sont classés en rang utile suite aux épreuves spéciales démarreront leur formation à l'École de Police début mai 2021 après une enquête de moralité et un examen médical. Les fonctionnaires-stagiaires traverseront une phase de formation policière théorique et pratique à l'École de Police dans la 1re année et une phase d'initiation pratique au sein des commissariats et du service de police judiciaire pendant la deuxième année, avec comme objectif une assimilation rapide des acquis théoriques par l'expérience pratique.



Un défi de taille



Un recrutement aussi important en nombre constituant une première pour la Police luxembourgeoise, des efforts conséquents ont eu lieu afin d'assurer que ce recrutement d'envergure soit un succès. D'une campagne de communication afin d'atteindre des candidats potentiels et de l'adaptation des programmes de formation jusqu'à la mise en place d'une infrastructure scolaire permettant d'accueillir quelque 200 élèves par année, les efforts furent nombreux.



De plus, le déroulement de l'examen-concours a été adapté : il s'agit ici de la première promotion recrutée selon la nouvelle procédure de recrutement. Celle-ci comprend désormais d'abord la réussite obligatoire de l'épreuve d'aptitude générale (" Staatsexamen ") organisée par le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État (CGPO) pour, dans un deuxième temps, pouvoir participer aux épreuves spéciales organisées par la Police.



Rappelons que les efforts de recrutement actuels s'insèrent dans le contexte du plan de recrutement extraordinaire pluriannuel au profit de la Police, conclu en 2019 pour les années 2020 à 2022, qui prévoit notamment un renforcement de 600 policiers dans les groupes de traitement A1, B1, C1 et C2 et de 240 personnes dans les carrières civiles.



La Police se réjouit du succès rencontré lors du recrutement 2020-2021 et remercie tous les candidats de leur intérêt. Les prochaines épreuves d'aptitude générale pour devenir policière ou policier au sein des groupes de traitement B1 et C1 auront en principe lieu en automne 2021.