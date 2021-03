Wunnen ass e Grondbedierfnes, awer kee Grondrecht. Dat wëllen d’Leit weltwäit änneren, dofir si si e Samschdeg um Housing Action Day op d’Strooss gaangen.

Esou och zu Lëtzebuerg, wou ganzer 20 Organisatiounen zesummen als Koalitioun ënnert dem Numm "Wunnrecht" e Protest-Marsch organiséiert hunn.

Eng ronn honnert Leit waren de Samschdeg de Mëtteg ënnerwee. Op der Gare goung et lass. Mat Spréch wéi "Un Toit c’est un Droit" si si bis op d’Place d’Armes getrëppelt. Ënnert den Demonstrante waren net nëmmen d’Organisatiounen, mee och Leit, déi besuergt sinn iwwert déi aktuell Situatioun um Immobiliëmarché.

"Vill vu menge Kolleege komme vun der Uni a vill wëssen net, wouhi se solle wunne goen. Ob se sollen eppes siche fir ze lounen oder ob se zeréck bei hir Eltere wunne ginn."

"Les gens ne sont plus capables de louer, ne sont plus capables par rapport à ce qu’ils gagnent. Actuellement ça ne représente plus la réalité du marché."

"Wunnenge sinn do, mee se sinn net abordabel. D'Leit kënne sech dat net méi leeschten."

"D'Situatioun ass onméiglech, also Leit, déi et sech net leeschte kënnen, déi si vun der Gesellschaft ausgeschloss."

D’Manifestanten kritiséieren, dass et praktesch onméiglech ass fir Leit aus der Ënner- oder Mëttelschicht, eleng nach eng Wunneng ze fannen.

De Problem ass bekannt. De Besëtzer freet fir seng Immobilien esou vill, wéi e wëll. E Keefer oder Locataire léisst sech ëmmer fannen. Lëtzebuerg huet eng Wunnengsnout, dat och well Wunnengen eidel stinn oder mat Bauterraine spekuléiert gëtt.

"Wéi vill Leit elo am Hotel hausen oder bei Frënn oder hannert d’Grenz mussen lafen. Dat heescht mir brauche Solutiounen elo direkt an do menge mir, dass d’Regierung dat nach net richteg verstanen huet an net richteg eescht hëlt.", esou de Jean-Michel Campanella, de President vum Mieterschutz.

Dobäi klammen d’Präisser ëmmer weider.

"Mir hunn eréischt gëschter nei Zuele kritt, dass elo am leschten Trimester 2020 ëm 16,09% geklomme sinn. Dat ass deen héchste Steigerungwäert an Europa an et feelen eis einfach déi politesch Mesuren, fir wierklech déi Präis-Explosiounen am Wunnen anzedämmen.", erkläert de Frédéric Krier vum OGBL.

D’Koalitioun Wunnrecht fuerdert de Bau vun 30.000 abordabele Wunnengen, dozou solle nach ëm 3.500 Sozialwunnenge kommen. Et soll eng Grenz gi fir Loyerspräisser an den Immobiliëmarché allgemeng soll anescht besteiert ginn. Bis dohi ginn awer och séier Léisunge gefrot. Sou wier 1 Propos, dass ee fir Urgencë Containerwunnengen opstellt.