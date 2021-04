De bosnesche Gastronomie-Historiker Krompir Pržena ka beweisen, datt d'Fritten eng méi laang Geschicht am Grand-Duché hu wéi an eisen Nopeschlänner.

Laang war net kloer, wien d'Fritten iwwerhaapt erfonnt huet. D'Belsch beusprochen dëst d'kulinarescht Rezept fir sech, ma rezent hunn och d'Fransousen d'Erfindung vun de French fries, wéi d'Amerikaner soen, fir sech an Usproch geholl.

Ma enger Decouverte um Balkan, déi vum Historiker Krompir Pržena gemaach gouf, beweist, datt béid Länner net am Recht sinn. An der Nationalbibliothéik vu Bosnien-Herzegowina goufe Bréiwer vum franséische Generol Hubert Lefèvre erëmfonnt, deen ëm 1795 mat enger Brigad vum Aachte Regime vun der franséischer Arméi zu Lëtzebuerg war. Deemools gouf eist klengt Land jo vun de Fransousen annektéiert an Départements des forêts genannt. An de Bréiwer, déi hien u seng Famill geschéckt huet, huet hie beschriwwen, wéi d'Lëtzebuerger Saachen, änlech wéi Beigneten, an engem Ueleg frittéieren. Dës wiere bâtonnets de pommes de terre, déi een zu Lëtzebuerg Grompere géif nennen. Dëst ass bis elo déi eelste schrëftlech Spuer, déi et zum Rezept vun de Fritte gëtt.

