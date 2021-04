Datt vill Leit mental ënner der Kris leiden, ass kloer. De Manktem u soziale Kontakter, Existenz- Problemer, Zukunfts-Ängschten ...

De Psycholog a Psycho-Therapeut Charel Benoy huet sech a sengem Buch "Covid 19, ein Virus nimmt Einfluss auf unsere Psyche" méi genee domadder befaasst.

No enger éischter Oplag, déi am Summer zejoert erauskoum, huet den Auteur d'Buch iwwerschafft, well an der Tëscht vill nei Erkenntnisser bäikomm sinn.

D'Mariette Zenners huet sech mat him ënnerhal.