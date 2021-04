Sech fir een Dag wéi ee Student fillen: Dat ass de Prinzip vum Event "Student fir 1 Dag", deen all Joer vun der Acel organiséiert gëtt.

D'Situatioun op den Universitéiten ass eng schwiereg. Dat fir d'Institutiounen, ewéi och fir d'Studenten. Eng Rëtsch vun hinnen hätten Interessi dru gewisen, hire Studium fir kuerz Zäit ofzebriechen, esou och de Constat beim Cedies. Dat, fir wann d'Situatioun sech nees berouegt huet, de Studium ënner normale Konditioune virunzefueren. Och fir d'Schüler, déi dobäi hire Wee an d'Zukunft ze plangen, sinn et schwiereg Decisiounen.

Zanter engem Joer ass den Uni-Studium gréisstendeels Bildschierm-orientéiert, d'Auditoirë si verlooss. De Presenzunterrecht ass duerch Corona gréisstendeels agestallt. Dem Student awer fält den Ëmgang mam rengen Online-Léierbetrib net ëmmer einfach.

„Et ass natierlech bei de Meeschten esou, datt alles online ass. Et huet een och net méi esou déi Interaktioun mat senge Matstudenten, Professeren, Kolleegen. Dofir ass d'Uni an och d'Liewen op der Uni méi schwéier", sot d'Polina Bashlay, Vizepresidentin vun der Acel.

Groussen Interessi u Studien zu Lëtzebuerg

Virun allem duerch dat villt Eleng-Sinn an der Studentestad oder och d'Optioun, Suen ze spueren, gëtt de Reiz, an der Géigend ze studéieren, ëmmer méi grouss.

„Et stellt een dëst Joer fest, datt méi Schüler an Eltere sech informéieren iwwer Studien zu Lëtzebuerg oder am noen Ausland, fir net onbedéngt mussen eng Wunneng ze huelen oder am Ausland blockéiert ze sinn, wann do méi streng Mesurë kommen", huet de Mirko Mazzi vum Cedies ënnerstrach.

D'Decisioun, wou et da soll nom Ofschlossexamen higoen, gëtt dohier ëmmer méi komplizéiert. Besonnesch, wann een dann och nach net op d'Plaz kënnt. Normalerweis fiert d'Acel, d'Lëtzebuerger Studentevertriedung, mat interesséierte Schüler an déi verschidden Uni-Stied, fir hinnen do d'Studenteliewen ze presentéieren. Well dat dëst Joer net méiglech ass, koumen d'Cerclen aus den ënnerschiddlechen Unien op de Belval an hunn do all d'Froe beäntwert. Gutt 200 Schüler hu sech fir d'Reuniounen am Virfeld ugemellt. Déi Mannst hu sech e Méindeg awer gréisser Suerge fir d'Uni-Rentrée am September, respektiv Oktober gemaach.

„Et ass de Mueren eng Kéier virkomm, datt een e bëssen nervös iwwert déi aktuell Situatioun war. Bei deenen aneren ass mer do näischt opgefall. Eng Kéier hate mer och d'Fro gestallt kritt, ob mer géife mengen, datt am Wanter dann nees alles géif normal virugoen, sou wéi een dat gewinnt wier, mä do kënne mir den Ament natierlech nach näischt soen", sou de Paul Hoffmann, Studente-Cercle Saarbrécken

Bis ewell wier et ze fréi, fir ze soen, ob déi lokal Universitéite méi Umeldunge vu Lëtzebuerger kritt hätten. Eppes steet awer fest: Den Distanzunterrecht wäert esou séier net verschwannen.

Student fir 1 Dag: En neit Konzept huet missen hier

Wéinst der Pandemie huet sech d'Acel missen en neit Konzept ausdenken. D'lescht Joer gouf alles digital organiséiert. Dëst Joer hat ee méi Zäit, sech ze organiséieren an de Coronarestriktiounen unzepassen. Zwar kënnen d'Schüler och dëst Joer net an déi verschidde Stied reesen, mä den Acel huet zesumme mat de Studentencercelen een neit Konzept ausgeschafft.

"Wann d'Schüler net kënnen an d'Stad kommen, da kommen d'Studenten ebe bei d'Schüler. Dann ass et eben esou, dass d'Studenten hei um Belval de Schüler Ried an Äntwert stinn an hir Stad presentéieren", erkläert de Benjamin Kinn, President vun der Acel.

A klenge Gruppe kréien d'Schüler d'Stad presentéiert a kënne sech mat de Studenten austauschen.

"Dass een all seng Froe ka stellen, déi ee vläicht sengem Proff, sengen Elteren oder dem Ministère net esou ka stellen, dass een déi un d'Studente ka riichten. Et ass manner formell, mä méi no bei de Schüler drun."

Ee Virdeel vum Konzept wier, dass d'Schüler sech fir bis zu sechs Cerclen, also 6 verschidde Stied, umelle kënnen. Op der Plaz hätte se just eng Stad kënne besichen.

D'Cerclë fannen de Prinzip dëst Joer gutt, well se d'Schüler perséinlech kënne kenneléieren an hinnen ee gudden Abléck kënne ginn. D'Nora an de Noah studéieren zu Kaiserslautern, respektiv zu Freiburg an erklären, si hätten d'Presentatiounen ugepasst, fir de Schüler esou vill wéi méiglech kënne matzeginn.

"Mir konnten elo net am Viraus plangen, hinnen de Campus ze weisen, mä mir hunn awer elo eng Powerpoint gemaach, déi hätte mer warscheinlech souwisou gewisen. Mir hu se geännert, fir méi Fotoe vum Campus anzebréngen, fir e bëssen de Charme eriwwer ze brénge vun eisem Cercle.



Mir probéieren duerch vill gutt Andréck ze schwätzen an och, wat mir selwer erlieft hunn a wat een alles do ënne kéint maachen, fir dass een awer de Studenten een Ureiz ka bidden, fir dass se dohinner kënne kommen. Well et ass jo net nëmmen d'Studéieren, mä et ass och d'Liewe ronderëm, wat een interesséiert."

Duerch den Homeschooling besteet am Fong kee Besoin an d'Ausland ze goen. Trotzdeem wier den Interessi nach ëmmer grouss, och wann et den Ament méi schwéier wier, sech do anzeriichten an z'integréieren. Et gëtt och keen Trend fir Stied, déi méi no sinn, déi zukünfteg Studenten traue sech méi wäit fort ze goen. D'Schüler wéi d'Myrna si frou fir dës Méiglechkeet a freeë sech iwwer all Informatioun, déi si kënne kréien.

"Ech hat elo meng éischt Presentatioun an d'Leit ware wierklech oppen an hëllefsbereet an du konnts si alles froen. Ech fannen d'Konzept gutt esou wéi et ass, et ass ebe just schued, dass een d'Stied mat den eegenen Aen net ka gesinn."

E Méindeg konnten d'Schüler mat de Cerclen an den däitsche Stied schwätzen, en Dënschdeg geet et mat deenen an Éisträich, der Schwäiz an Holland weider.