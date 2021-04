Hien iwwerhëlt domadder d‘Successioun vun der Agnès Durdu, déi hire Sëtz no 15 Joer an der héijer Kierperschaft muss ofginn.

Sie gëtt jo duerch de Marc Meyers, den Direkter vum Stater Conservatoire, ersat. De Christophe Schiltz ass fir d’LSAP zanter 2013 am Staatsrot an ass General-Coordinateur am Ministère fir d’Entwécklungszesummenaarbecht.

Him zur Säit sti mam Patrick Santer an dem Alain Kinsch, zwee Vize-Presidenten.