De Christophe Hansen ass den Ament President vum CSV-Bezierk Norden a vertrëtt d’Partei den Ament am Europaparlament.

RTL-Informatioune goufen um Mëttwoch den Owend confirméiert vum CSV-Europadeputéierte Christophe Hansen selwer, datt hien un der Säit vum Claude Wiseler untrëtt, fir den neie Generalsekretär vun der Chrëschtlechsozialer Vollekspartei ze ginn.

Et géing sech eng Equipe ofzeechne mat villen neie Gesiichter, Perséinlechkeeten a Kompetenzen, sou den CSV-Europadeputéierten.

De Paul Galles stéing net fir seng eege Successioun zur Verfügung, héiert een aus parteiinterne Quellen. De Concernéierten hat an der Vergaangenheet schonn duerchblécke gelooss, eventuell net méi ze kandidéieren. De Paul Galles selwer wollt dës Informatiounen um Mëttwoch weder confirméieren nach dementéieren. Den Zentrumsdeputéierte wäert elo eisen Informatiounen no un der Säit vum Claude Wiseler neie Vizepresident ginn. Déi zweet Vizepresidentin géif d’Stéphanie Weydert, Schäffen aus der Gemeng Rouspert-Mompech bleiwen. Als Generalsekretär adjoint stellt sech den Escher Schäffe Christian Weis dem Vott. Mat deene Kandidate wieren déi 4 Walbezierker ofgedeckt.

D'CSV kënnt de 24. Abrëll fir en digitale Kongress beieneen, op deem no der Causa Engel an der Denonciatioun beim Parquet géint hien eng nei Parteispëtzt gewielt ginn, déi d'Oppositiounspartei méi geschlossen an déi nächst Wale féiere soll.

D'CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen hat en Dënschdeg de Moie bei eis op der Antenn confirméiert, de Claude Wiseler wier amgaangen, eng Ekipp zesummenzestellen, fir bei der interner Wal Mëtt Abrëll als Team unzetrieden. D'Kandidature kënnen nach bis e Freideg eragereecht ginn.