Fir hir Awunner ze sensibiliséieren, organiséiert d'Gemeng Schëffleng Joer fir Joer eng Fréijoersbotz dobaussen an der Natur.

De Littering, also d'Ewechgeheie vun Dreck an den ëffentleche Raum, bleift weiderhin e grousse Problem. Fir hir Awunner ze sensibiliséieren, organiséiert d'Gemeng Schëffleng Joer fir Joer eng Fréijoersbotz. Trotz groem Himmel a Reen waren e Samschdeg de Moien eng sëllege Leit um Rendez-vous.

Mat enger Reen-Pellerin an dem richtegen Aarbechtsgeschier am Grapp konnt d'Aktioun Fréijoersbotz e Samschdeg de Moie géint 10 Auer ufänken. Et ass déi éischt am Corona-Zäitalter. D'lescht Joer war d'Botz wéinst der Pandemie ausgefall.

D'Schëfflenger goufen an Ekippen opgedeelt. 6 Tier stoungen um Menü. Zanter iwwer 40 Joer gëtt dës Aktioun organiséiert. Ugangs vum Syndicat d'initiative. Elo ass et d'Ëmweltkommissioun vun der Schëfflenger Gemeng, déi sech där Saach unhëlt.

Virun allem Zigarettestëmp goufen der vill agesammelt. Ausserdeem Fläschen a Béchsen. Dees Knascht fënnt ee virun allem vill op Plazen, wou Leit sech kënnen treffen an e puer Stonne matenee verbréngen.

Den Naturschutzbond aus Däitschland recommandéiert de Leit, déi spadséiere ginn, dohier ëmmer eng Tut matzehuelen a 5 Saache vum Buedem opzerafen.

Iwwer 2 Stonne waren d'Schëfflenger Bierger e Samschdeg de Moien ënnerwee an hunn hir Tute gutt vollgepaakt kritt.

D'Fréijoersbotz war e Succès. Wat gefeelt huet war ewéi soss déi Joren en Iessen no der gedoener Aarbecht. Wéinst der sanitärer Kris war dëst leider net méiglech.