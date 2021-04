Zanter 2018 ass Boxen schonn eng vun den Aktivitéiten, déi am Dages-Foyer fir eeler Leit proposéiert gëtt.

Et ass awer eng Sportaart, déi ee sech am Kontext vun der Senioren-Betreiung kaum virstelle kann. An dach freeë sech d’Visiteure vum Syrdall Heem all Donneschdeg drop, datt et endlech lass geet.

Da kënnt nämlech de 35 Joer alen Micau Tavares op Besuch. Hien ass haaptberufflech Educateur (en Formation) beim Service Premier Appel an der Stad. Ma donieft ass hien awer och Profi-Boxer. All Donneschdeg bréngt hien also de Senioren am Syrdall Heem op eng spilleresch Aart a Weis bäi, wéi ee seng Fäischt asetzt. D'Zil ass et, duerch dësen Training d'Koordinatioun an och d'Gediechtnes vun dëse besonnesche Schüler ze stäerken.

De Projet huet de Micau Tavares lancéiert, inspiréiert huet hien sech am Centre Parkinson zu Leideleng, wou hien eng länger Zäit als Benevole geschafft huet. Am Centre gëtt nämlech schonn zanter ville Jore mat de Patienten, déi un der neurologescher Krankheet leiden, geboxt.