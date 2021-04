D'CSSF huet e Méindeg am Nomëtteg eng Warnung erausginn, virun enger Finanz-Entitéit, déi net korrekt schéngt ze sinn.

Et geet ëm de Betrib "Capital Global Markets", dee via den Internetsite mam selwechten Numm, Investissement-Berodung ubitt, an als Siège d'Avenue Kennedy hei um Kierchbierg ugëtt.

Der Kontroll-Autoritéit vum nationale Finanz-Secteur no, ass esou eng Entitéit mat deem Numm awer net bekannt, a se hätt och keen Aggrement, fir Servicer a Punkto Investissementer hei am Land ze leeschten, schreift d'CSSF.