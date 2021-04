D'CLC, d'Handelskonfederatioun, kritiséiert d'Regierung an der Fro iwwert d'Sozialversécherung fir Frontalieren am Transportsecteur weider schaarf.

Kritiséiert gëtt virun allem, datt et bis ewell net gelonge wier, sech op eng Konventioun mat den Nopeschlänner ze eenegen.

Esou eng Konventioun soll et Camion- a Buschaufferen erméiglechen, zu Lëtzebuerg assuréiert ze bleiwen, och wa se méi ewéi e Véierel vun hirer Aarbechtszäit am Ausland verbréngen.

CLC/Reportage Tim Morizet

Eng Transportfirma, déi hir meescht Clienten am Ausland hätt, géif Chaufferen dacks emol fir méi laang ewéi 25% vun hirer Aarbechtszäit an d'Ausland schécken. An engem rezente Statement hat den zoustännege Minister dovu geschwat, datt nëmmen 2-3% vun de Salariéen am Transportsecteur vun dëser Mesure betraff wieren. Déi Zuele wieren awer esou niddereg, well d'Betriber gezwonge wieren ze piddelen, esou de Nicolas Henckes, CLC Direkter.

“Dat, wat eis elo erméiglecht, datt mir net esou Zuelen hunn, ass den Effort vun de Betriber, fir sech esou ze organiséiere fir déi däitsch Chaufferen a Frankräich an déi franséisch Chaufferen an Däitschland.“

Der CLC no komme 66% vun den insgesamt 7.300 Camionschaufferen aus den 3 Nopeschlänner. Dat selwecht gëllt fir knapp e Véierel vun den 3.750 Buschaufferen am Grand-Duché.

Wann dann déi lokal Versécherung ewechfält, géif dem Patron e weidert Argument feelen, fir Talent unzelackelen.

“Mir hu schonn e Secteur, deen immens Schwieregkeeten huet, fir iwwerhaapt Chaufferen ze fannen an dat ass europawäit esou, mee esou eng Situatioun, déi och nach den Netto-Salaire vun deene Chauffere wäert reduzéieren duerch deen Transfert an déi auslännesch Systemer wäert d'Situatioun bestëmmt net verbesseren.“

Déi aktuell europäesch Reglementatioun, déi dësen Oflaf diktéiert, géif déi speziell Situatioun vun engem klenge Land ewéi Lëtzebuerg net consideréieren, esou d'Kritik vun der Handelskonfederatioun.

Et wier schued, datt déi Lëtzebuerger Regierung sech hei net fir d'Interessie vun de Firme mat Sëtz zu Lëtzebuerg agesat hätt. Den zoustännege Sozialminister Romain Schneider wier elo gefuerdert.

“Wat elo geschéie muss, ass, datt de Minister elo endlech Kontakt ophëlt mat deenen anere Länner an do esou séier ewéi méiglech Verhandlunge start, fir ze wëssen, wéi mer aus där Situatioun kënne kommen.“

D'Sozialversécherunge fir Frontalieren am Transportsecteur misste genee esou dréngend traitéiert ginn ewéi iergendwellech Accorde fir den Teletravail, esou nach d'Fuerderung vun der CLC.