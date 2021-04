All Joer gëtt de groussen Télévie-Spendemarathon Enn Abrëll mam groussen Télévie-Dag op all den RTL-Medien ofgeschloss.

Duerch déi aktuell sanitär Situatioun gëtt dëst Joer fir d'éischte Kéier eng Télévie-Woch organiséiert, sou dass de Programm op e puer Deeg verdeelt ka ginn. Ganzt Joer iwwer hu privat Leit, Benevollen, Veräiner, Associatiounen a Firmen sech fir den Télévie agesat, Don'en gesammelt a sech domadder fir d'Lutte géint de Kriibs staark gemaach. Bedéngt duerch d'Pandemie, goufen och dëst, wéi d'lescht Joer keng Evenementer organiséiert an et sinn aner Weeër fonnt gi fir Solidaritéit a Matgefill mat Betraffener ze fannen.

15. Abrëll : Kloertext Spezial Télévie

Startschoss vun der Télévie-Woch ass en Donneschdeg de 15. Abrëll mat engem Kloertext Spezial ganz ronderëm den Télévie an Theme wéi Kriibs a Pandemiezäiten oder d'Evolutioun vun der Recherche. Invitéeë beim Caroline Mart an der Emissioun sinn den Dokter Guy Berchem (Onkolog), Dr. Simone Niclou (LIH), d’Psychologin Anaïs Meulemans an den DJ Nosi (Eric Nosbusch).



Rendezvous um 20:00 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg

Télévie-Woch : De Programm

Vu Méindes dem 19. Abrëll bis Freides den 23. Abrëll schalt RTL all Dag live an ee vun de fënnef Centres de Promesses. Ugefaange gëtt e Méindeg de 19. Abrëll mam Centre de Promesses permanent zu Rodange. Dënschdes den 20. Abrëll geet et weider mam Zenter zu Ëlwen, Mëttwochs zu Suessem, Donneschdes zu Iechternach a Freides den 23. Abrëll zu Stroossen.

Lass geet et ëmmer moies fréi um 06:40 Auer um Radio an um Internet, wou all Dag en anere Centre de Promesses virgestallt gëtt. Owes am Magazin um 19:00 Auer mellt sech d'RTL-Ekipp och live aus deem jeeweilegen Zenter. Wärend der Télévie-Woch ginn op all den RTL-Medien (Radio, Tëlee an Internet) eng ganz Rei Reportagen an Temoignagen diffuséiert.

D'ganz Woch iwwer sinn d'Telefonslinne fir d'Spende wärend de Radios- an Tëleessemissioune vu Moies 06:30 Auer bis Owes 21:00 Auer op.

24. Abrëll : Groussen Télévie-Dag

Samschdes de 24. Abrëll ass dann dee groussen Ofschloss vum Spendemarathon. Moies fréi gëtt de Compteur um Radio lancéiert, wou jiddereen nach weider spende kann. Telefonslinnen si vu 07:00 Auer Moies un op. De ganzen Dag iwwer sinn och nees eng Rei Live-Schaltungen a Reportagen an Temoignagen um Radio. Owes an der Live-Emissioun op RTL Télé Lëtzebuerg, ginn um Compteur final all Donen déi wärend deem ganze Joer gesammelt goufen annoncéiert. Wéi all Joer gëtt de ganzen Erléis un d'Kriibsfuerschung hei zu Lëtzebuerg gespent.



Zesumme géint de Kriibs - Mäin Don zielt