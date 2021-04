E bësse méi en ongewéinlechen Tëschefall gouf et um Ouschterweekend an der Par Monnerech-Schëffleng-Steebrécken Notre-Dame-de-l’Evangile.

Am Virfeld vun der Ouschtermass ugangs Abrëll koum et zu enger Meenungsverschiddenheet tëscht dem President vun der Chorale an dem Paschtouer Charel Bremer. Et ass ëm d'Reiefolleg vun den Ouschterlidder gaangen.

De Virfall hunn esou wuel de Bistum ewéi och de President vun der Chorale a Monnerecher Buergermeeschter Jeannot Fürpass (CSV) op Nofro hi confirméiert.

De Paschtouer war net averstane mat der Reiefolleg vun 2 Lidder, déi de Chouer ageprouft hat. Fir d'Chorale stoung de Programm allerdéngs fest. D'Situatioun ass eskaléiert an de President vun der Chorale huet op e Kommunikatiounsproblem tëscht der Chorale an dem Paschtouer higewisen.

De Paschtouer huet uschléissend ëffentlech a Gottesdéngschter a senger Par gesot, dass hien zu Monnerech keng Mass méi wéilt halen.

Ënnerschiddlech Meenungen heeschen awer net, dass net och eng Léisung fonnt ka ginn. Am Iwwrege si Meenungsverschiddenheete beim Ausschaffe vu Lidderprogrammer fir Masse sécher net ongewéinlech.

De Charel Bremer, deen zënter 2018 als Paschtouer an der Par genannt ass, ass weider zoustännege Paschtouer fir d’Par Monnerech-Schëffleng-Steebrécken Notre-Dame-de-l’Évangile.

De Paschtouer war wärend 3 Wochen am Congé. An dëser Zäit huet d’Équipe pastorale d’Gottesdéngschter assuréiert a Wuertgottesdéngschter ugebueden, beschreift de Bistum de Virfall.

Och an Zukunft ass am normale Rhythmus a wéi bis elo gewinnt eng Virowendmass vum Sonndeg zu Monnerech. De Paschtouer suergt dofir, dass d’Massen, d’Begriefnesser asw. gehale ginn. Sollt hie verhënnert oder am Congé sinn, kann en anere Paschtouer fir hien asprangen oder och en Diakon oder Laien e Wuertgottesdéngscht halen, hält de Bistum fest.

De Jeannot Fürpass fir säin Deel bedauert de Virfall an hofft drop, dass d’Situatioun sech elo tëscht Chorale a Paschtouer entspaant.