Nodeems e wärend engem hallwe Joer bei 6,3 Prozent stagnéiert huet, wier en elo op 6,1 Prozent erofgaangen, esou den Aarbechtsminister Dan Kersch.

Et wier deemno eng gutt Nouvelle, esou den Aarbechtsminister.

Dan Kersch: "18'689 Leit, déi nach ageschriwwe ware bei eis... wéi gesot, dat ass eng gutt Noriicht, dat wëll awer net heeschen, dass dat eng Garantie ass, dass dat an den nächste Méint ëmmer sou wäert weider goen. Mee et weist awer drop hin, oder et bestätegt dat, wat ech virdru gesot hunn, dass déi Mesuren, déi mer en place gesat hunn, dass se gegraff hunn an dass mer wat de Chômage ugeet och am Verglach mam Ausland nach relativ gutt ewech komm sinn."

Den Detail vun der Statistik vum Aarbechtsmaart zu Lëtzebuerg wäert en Dënschdeg presentéiert ginn. Den LSAP-Vizepremier huet och verséchert, dass de Chômage partiell iwwert de Juni eraus wäert weider lafen, wann och net méi sou flächendeckend.

Vu Mee un da solle Leit, déi an der Kuerzaarbecht sinn, an Zesummenaarbecht mat der Adem gratis Formatiounen am Beräich vum Digitalem ugebuede kréien. Beim Aarbechtsamt gëtt et iwwerdeems eng Ëmstrukturéierung - vum 28. Abrëll u ka jiddereen déi oppe Plazen, déi bei der Adem gemellt ginn, consultéieren. Also och Leit, déi nach eng Aarbecht hunn. Et wier eng Fro vun Transparenz engersäits, sou d'Direktesch Isabelle Schlesser, an et wéilt een och den Ufuerderunge vun haut gerecht ginn.

Isabelle Schlesser: "Mir gesinn, dass mer am Moment en Aarbechtsmarché hunn, deen immens séier sech verännert an zemools gesi mer, an dat ass hei den Haaptpunkt gewiescht, mir wëssen, dass et eng ganz Rei Leit ginn, déi am Moment zwar nach eng Aarbecht hunn, Gott sei Dank, mee déi sech awer Gedanke maachen iwwert d'Zukunft op där Aarbecht oder an deem Secteur."

D'Betriber kënne vun Enn Abrëll un decidéieren, ob hir Plaze publique gemaach ginn, oder ob nëmmen déi Leit, déi bei der Adem ageschriwwe sinn, se consultéiere kënnen. Déi éischt 7 Deeg, déi eng Plaz ausgeschriwwe gëtt, gesi just déi Leit se, déi am Chômage sinn, duerno da jiddereen, wann de Betrib dat sou wëll.