Wéi aus engem Bréif ervrigeet, huet de Verwaltungsrot den Här Gerges mat "effet immédiat" vu senge Chargen entbonnen.

A bis zum Enn vun der Kënnegungsfrist Enn Juni "fräigestallt". D'Online-Plattform berifft sech op eng Mail, déi de Verwaltungsrot vum 100,7 e Méindeg de Moien un d'Journalisten a Mataarbechter geschéckt huet.

D'Direktioun vum Radio gëtt vun e Méindeg un am Interim vun der Presidentin vum Conseil d'Administration Véronique Faber iwwerholl. D'Prozedur fir en neien Direkter fir d'ëffentlech-rechtlech Radioschaîne ze sichen, géif direkt ufänken, heescht et am interne Schreiwes, dat der Onlineplattform Reporter an och RTL virläit.

Datt de Radio 100,7 an den Direkter getrennte Weeër ginn, geet op Divergenzen tëscht engem groussen Deel vun der Redaktioun an dem Marc Gerges zeréck, déi ewell Méint laang undaueren.

Obwuel et eng extern Mediatioun gouf, schéngen dës Divergenzen lo zu dësem Broch gefouert gehat ze hunn.