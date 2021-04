Fir opzeklären, wéi et zu de Covid-Infektiounsketten an den Alters- a Fleegeheemer konnt kommen, gëtt en Aarbechtsgrupp agesat.

Dat hunn d’Chamber Santés- a Familljekommissioun e Méindeg de Moien zesummen decidéiert, nodeems d‘Chamber den 1. Abrëll eng entspriechend Motioun ugeholl hat. Den Aarbechtsgrupp soll zesummegesat si vun nationalen an internationalen Experten. Geleet soll de Grupp vun engem General-Coordinateur. Analyséiert soll och ginn, ob d’sanitär Prozeduren agehale goufen an d’Logements encadrés, betreit Wunnen, géing an der Enquête mat ënnert d’Lupp geholl ginn, wéi de Mars di Bartolomeo, President vun der Santéskommissioun seet.

Den haarde Kär, dat wäerten eng gutt hallef Dose Leit sinn, déi all d'Moyene kréien, déi se brauchen, fir hir Missioun an enger relativ kuerzer Zäit ofzewéckelen. Am Cahier des charges ass do vu plus minus 2 Méint geschwat ginn.

Obwuel d’Impfcampagne schonn amgaange war, hate sech an enger Rei Seniorenheemer grouss Infektiounsketten entwéckelt. Tëscht Mëtt Februar a Mëtt Mäerz ware beispillsweis am Heem „Um Lauterbann“ zu Nidderkuer 22 Mënsche wéinst dem Covid gestuerwen.

Analyséiert soll och ginn, ob d’sanitär Prozeduren agehale goufen an d’Logements encadréen, betreit Wunnen, géing an der Enquête mat ënnert d’Lupp geholl ginn. Den Deputéierte vun déi Lénk Marc Baum begréisst zwar, datt vill iwwert de sanitäre Volet am Pabeier steet, deen d'Kommissioun presentéiert krut, mä näischt iwwert de legale Kader.

Well dat ass dat, wou sech déi politesch Froen ofspillen. Nämlech: Hate mer zu Lëtzebuerg e legale Kader, deen ausräichend war. Si Reglementer geholl gi vun de respektive Ministeren, déi duer gaange sinn? An hunn d'Haiser sech un d'Reglementer a Recommandatioune gehalen?

Den Text wier awer doropshi verbessert an adaptéiert ginn, seet de Marc Baum, dee mengt, datt een domat e Schratt an déi richteg Richtung gemaach hätt.

Besonnesch den CSV-Deputéierte Michel Wolter hat Enn Mäerz, Ufanks Abrëll massiv Drock op d’Familljeministesch Corinne Cahen gemaach a gefuerdert, datt d’Ursaache fir d‘Clusteren an de Seniorenheemer gekläert ginn. Hie sot e Méindeg, hie wier zefridden, datt op hir Fuerderunge gelauschtert gouf.