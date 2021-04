Souwuel de Jean-Louis Schiltz, grad wéi och de Michel Wurth ginn hir Posten als President respektiv Vize-President of, sou eis Informatiounen.

Nom Rumouers beim Spidolsgrupp Robert Schuman waren e Méindeg d'Verwaltungsréit vun de béiden Entitéiten, der SA an der Fondatioun beieneen, fir iwwer personell Changementer an der Gouvernance ze decidéieren.

Deemno ginn eise Sourcen no souwuel de Jean-Louis Schiltz, grad wéi och de Michel Wurth hir Posten als President respektiv Vize-President vun der SA vum Spidolsgrupp of.

RTL-Informatiounen no hate Schiltz a Wurth dës Charge am Mee zejoert iwwerholl, woubäi dunn awer ewell fixéiert gi war, datt d'Leedung vun der SA op 1 Joer limitéiert wier.

Deemno wäert de Jean-Louis Schiltz just nach President vun der HRS-Fondatioun bleiwen an et kënnt e neie President un d'Spëtzt vun der SA, déi d'Spidolsaktivitéite vun de Sitten um Kierchbierg, op der Gare an zu Esch regroupéiert.

Vize-President vun der SA soll eise Sourcen no de Claude Seywert bleiwen.

D'Fondatioun ass deen eenzegen Aktionär vun der SA vun de Robert Schuman Spideeler.