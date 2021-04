An der Rue de la Reconnaissance Nationale zu Käerjeng waren en Dënschdeg de Moie géint 9 Auer 2 Autoen net laanschtenee komm. 1 Persoun gouf verwonnt.

Op der Plaz waren d'Ambulanz vu Suessem-Déifferdeng an d'Pompjeeë vu Käerjeng.

Vun e Méindeg den Owend bleift dann nach e Kamäibrand an der Rue du Nord zu Biissen nozedroen. D'Pompjeeë vu Biissen an Ettelbréck waren am Asaz.