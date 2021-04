Wéi geet et weider mam Site vum Stolkonzern Liberty Steel zu Diddeleng an deene ronn 250 Salariéen déi do schaffen.

Mat dëser Fro huet sech um Donneschdeg Mueren déi zoustänneg Chamberkommissioun befaasst. Wat beschwat gouf, doriwwer waren awer bis elo keng Informatiounen ze kréien. De Präsident vun der Kommissioun, den LSAP-Deputéierte Claude Haagen, berifft sech op de Secret des déliberations, also op d’Geheimhaltungsflicht. Dëst wier e Wonsch vum Wirtschaftsministère, ebe wëll Verhandlungen nach lafen. Den Ament gëtt gekuckt, a wéi fern de Staat temporär asprange kéint. De Site vun Diddeleng riskéiert nämlech an d’Faillite ze rëtschen. Ausléiser dovun ass d‘Faillite vun der Bank Greensill Capital mat Sëtz an England an Australien. Duerch dës koum och de Konzern Gupta Family Group Alliance an d’Strauchele vun deem Liberty Steel eng Duechtergesellschaft ass. Wëll d’Greensill-Bank de gréisste Kapitalgeber vu Liberty Steel war, feelt et elo un Liquiditéit. Ouni déi entspriechend Finanzmëttel kënnen am Wierk den Ament just nach 40 Prozent vun de Commanden erfëllt ginn. Wou Arcelor Mittal 2019 de Site verkaaft huet, war zwar ofgemaach ginn, dat si 5 Joer laang d’Matières premièrë géinge liwweren, opgrond vun der Situatioun vum Gupta Family Group Alliance gëtt awer elo nëmmen nach géint Boergeld geliwwert. D’Zukunft vu Liberty Steel wäert wuel och enk mat där vum Stolwierk zu Léck zesummenhänken. Dëst wëll d’Aktivitéite vuneneen ofhängeg sinn. D’Gewerkschafte LCGB an OGBL hat schonn 2019 virum Verkaf u Liberty Steel gewarnt. Si hätte léiwer en anere Proprietär gesinn.