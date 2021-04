De Grand-Duc Henri a seng Fra, d'Grande-Duchesse Maria Teresa kruten hir Sprëtz en Donneschdeg an der Victor Hugo-Hal um Lampertsbierg.

Déi groussherzoglech Koppel gouf en Donneschdeg géint de Corona-Virus geimpft.

An engem Communiqué vum Haff seet déi groussherzoglech Koppel jidderengem Merci, dee sech an der Impfcampagne engagéiert, sou datt dës e Succès ka ginn an e Retour an d'Normalitéit méiglech gëtt.