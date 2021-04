Da mellt de CGDIS nach weider 5 aner Accidenter, bei där 4 Leit blesséiert goufen.

Op der A3 a Richtung Metz waren zwee Autoe kuerz no 11 Auer net laanschtenee komm. Hei gouf eng Persoun blesséiert, d'Rettungsdéngschter vu Beetebuerg, Réiser an aus der Stad waren op der Plaz.

Géint 14.10 Auer eng änlech Situatioun op der A13 am Tunnel Aessen. Hei gouf awer kee blesséiert, d'Ekippe vun Esch, Déifferdeng/Suessem an Diddeleng waren op der Plaz.

Bal zäitgläich ass um Kierchbierg e Cyclist gefall a gouf dobäi blesséiert. Hei ware de CIS aus der Stad am Asaz.

Kuerz viru 16.30 gouf dann zwou Persounen zu Habscht verwonnt, déi en Trakter an en Auto aneneegerannt sinn an an der Fiels gouf e Motocyclist blesséiert, well hie gefall war. Hei waren d'Rettungsdéngschter vun Habscht a Stengefort, respektiv der Fiels an Hiefenech am Asaz.

Ronn 10 Minutte méi spéit gouf zu Déifferdeng eng Persoun ugestouss. Hei war nees de Rettungsdéngscht vun Déifferdeng/Suessem op der Plaz.