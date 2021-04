E Sonndeg géint 18.30 Auer hu sech zu Rëmerschen en Auto an e Motorrad ze pake kritt. Eng Persoun gouf ganz uerg verwonnt.

Nieft der Ambulanz vu Réimech, grad ewéi de Pompjeeë vu Munneref a Schengen, war och de Samus-Noutdokter op der Plaz.

Géint 22.40 Auer gouf et zu Keel an der Näerzenger-Strooss nach en Accident, bei deem e Motocyclist gefall war. Eng Persoun gouf liicht verwonnt. D'Pompjeeë vu Keel an d'Ambulanz vun Diddeleng waren am Asaz.