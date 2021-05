Den Exekutiv-Comité vun der CGFP gesäit sech e Méindeg mam Premier Xavier Bëttel, der Santésministesch Paulette Lenert an dem Minister Marc Hansen.

Hannergrond sinn d'Fuerderunge vun der Staatsbeamtegewerkschaft a Punkto Gerance vun der Covid-Pandemie. D'CGFP hätt gär, dass bestëmmte Beruffsgruppen aus dem ëffentlechen Déngscht, déi méi e grousst Risiko lafen, fir sech unzestiechen, prioritär solle geimpft ginn. Gemengt sinn domadder beispillsweis d'Polizisten oder d'Enseigementspersonal.

D'CGFP gëtt sech net dermat zefridden, dass ee sech elo fräiwëlleg op d'AstraZeneca Lëscht kann aschreiwen an d'Diskussioun domadder elo soll fäerdeg sinn.

D'Staatsbeamtegewerkschaft schwätzt an engem rezente Communiqué och dervun, dass déi zwee Ministeren, déi fir d'Beräicher Police an Educatioun responsabel sinn, sech am Regierungsrot souguer derfir staark gemaach hätten, dass déi Leit prioritär geimpft solle ginn, wat awer net zeréckbehale gi wier.