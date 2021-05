Den OGBL fuerdert, datt de Gesetzprojet direkt op Äis geluecht gëtt an am Sozialdialog iwwerschafft gëtt.

D’Reform vun der Ausbildung fir Gesondheetsberuffer ass realitéitsfriem. Dat schreift den OGBL an engem Communiqué. D’Gewerkschaft begréisst zwar, datt e Bachelor fir Fleegepersonal agefouert soll ginn, allerdéngs géing d’Reform eng Chance verpassen, andeems de BTS net ofgeschaaft gëtt. Dem OGBL no géing dat zu puer Klasse vu Fleegepersonal féieren, amplaz de Beruff opzewäerten, sou wéi d’Regierung et ugekënnegt hätt. Inacceptabel wier dann och, datt d’Ausbildung vum „Infirmier spécialisé“ mam „Infirmier en soins généraux“ gläichzestellen.