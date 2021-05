De Gardiennage vun enger privater Sécherheetsfirma am Garer Quartier an zu Bouneweg ass deene Lénken en Dar am A.

D'Stater Sektioun vun déi Lénk geet am Kader vun der Debatt iwwer d'Sécherheet an der Stad Lëtzebuerg juristesch géint d'Decisioune vun der Inneministesch Taina Bofferding an dem Stater Schäfferot vir. D'Gemengeconseilleren Ana Correia Da Veiga an de Guy Foetz hunn zwee Recourse virum Verwaltungsgeriicht agereecht. Si reprochéieren der Inneministesch "Inaktioun". Si géif näischt ënnerhuelen, dobäi géifen dës Patrulle géint d'Constitutioun verstoussen. An de Schäfferot vun der Buergermeeschtesch Lydie Polfer géif der Saach och keen Enn setzen, ganz am Géigendeel, bedauert de Guy Foetz am RTL-Interview. Déi Lénk selwer géifen déi schwiereg Situatioun a verschiddene Quartieren net wëlle kleng rieden. D'Sécherheet dierft awer net privatiséiert ginn. Déi Lénk fuerdere méi sozial Mesuren: Ënnert anerem, dass d'Hëllef fir Leit mat Drogeproblemer net nëmmen am Land, mä och an der Stad dezentraliséiert soll ginn. Links RTL-News: Invité vun der Redaktioun (5. Mee) - Lydie Polfer: "Note interministerielle" léisst nach ëmmer op sech waarden