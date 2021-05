E Mëttwoch de Moie war d'Stater Buergermeeschtesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Et wier een net naiv. Gewëss géif et ëmmer Drogekriminalitéit an enger Stad ginn, ma an der Stad Lëtzebuerg wier d'Situatioun an der Lescht vill méi schlëmm ginn, sou d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Mëttwoch de Mueren am RTL-Interview.

Datt elo eng privat Sécherheetsentreprise am Asaz wier, wier och en Appell no Hëllef gewiescht. Et hätt een de Leit an de concernéierte Quartiere missen sou séier wéi méiglech hëllefen. Ma, elo wieren all Acteure gefuerdert, d'Police misst méi Moyene kréien, zum Beispill, fir kënnen Drogéierter aus den Haus-Entréeën ze kréien. Ma och d'Justiz wier gefrot, d'Affaires étrangères, fir kriminell illegal Awanderer auszeweisen, d'Educatioun an d'Santé. Zum Beispill wéinst dem Abrigado, der Struktur fir Toxikomanen op der Stater Gare, déi komplett iwwerlaascht wier.

D'Stater Gemeng selwer géif maache wat se kéint. Zum Beispill um soziale Plang. An am Sënn vun der Dezentraliséierung vum Droge-Probleem misst och mat anere Gemengen zesummegeschafft ginn. E Rapport interministeriell wier zwar an der Maach, ma et géif een nach ëmmer op dësen, respektiv konkret Resultater waarden, seet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer.

Den Invité vun der Radaktioun - Lydie Polfer

