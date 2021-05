Nëmme 46% vum Personal aus de Fleegedéngschter ass geimpft, dat si jiddefalls déi aktuellst Zuelen, déi d'Santé huet. Déi si vu Mëtt Mäerz.

Vun de Clientë selwer, déi iwwer d'Assurance dépendance doheem betreit ginn, wären 68% geimpft. Och do ass also nach Loft no uewen. Där Meenung ass och d'Copas, den Daachverband vun de Fleegedéngschter. D'Statistike beim Personal wären allerdéngs net fiabel, seet hire President Marc Fischbach.

Hei wiere beispillsweis net d'Frontalieren abegraff, déi sech, fir den AstraZeneca ze evitéieren, léiwer am eegene Land impfe gelooss hunn.

Zweiwel um neie Vaccin, vill jonk Fraen, déi am Secteur schaffen a sech och Suerge maachen iwwer den Impakt vum Impfstoff op eng spéider Schwangerschaft. Suergen, déi besonnesch am Ufank vun der Impfcampagne, wéi d'Gesondheetspersonal invitéiert gouf, grouss waren. Rezent hätte sech nach eng 1.000 Leit fir en Impf-Rattrapage ageschriwwen, sot d'Gesondheetsministesch e Mëttwoch.

Den niddregen Impf-Taux kéint sech deemno an de leschte 6 Wochen och scho verbessert hunn an och weider an d'Luucht goen.

Am Secteur vun de Fleegedéngschter ass ee frou, elo iwwerhaapt emol Impf-Tauxe vum Personal kritt ze hunn. Ma et bräicht ee weider Detailer, seet de Benoît Holzem, Generaldirekter vun der Stëftung Hëllef Doheem. Wat Alterstranchen ugeet, Beruffsgruppen. Nëmmen esou kéint ee geziilt Personal sensibiliséieren an Impf-Rattrapage bei de Clienten organiséieren.