D'Gesondheetsministesch gouf e Mëttwoch de Mëtteg mam Vaccin vu BioNTech/Pfizer vaccinéiert.

D'LSAP-Politikerin hat sech jo och op d'Fräiwëllegelëscht ageschriwwen, fir mam Impfstoff vun AstraZeneca geimpft ze ginn. Wéi et ausgesäit war d'LSAP-Politikerin awer elo iwwert de normale Wee - wou et jo dem Alter no geet - éischter un der Rei. D'Paulette Lenert ass 1968 gebuer.

De 6. Mee war de Premier Xavier Bettel am Impfzenter um Lampertsbierg un der Rei. Hien hat sech op d'Waardelëscht agedroen, fir mat AstraZeneca geimpft ze ginn.