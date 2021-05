En neie Fliger vun der MRTT-Flott gouf e Samschdeg vum Findel aus a seng éischt Missioun geschéckt: 13 Zaldoten an de Mali bréngen.

Um Findel gouf um Samschdeg en neie Militärfliger presentéiert. Op senger éischter Missioun fir Lëtzebuerg huet direkt 13 Zaldote fir hir Missioun an de Mali bruecht.

Et ass ee vun der MRTT-Flott (Multi-Role Tanker Transport) an déi Lëtzebuerg sech mat anere Länner an Europa akaaft huet. De Programm huet 2012 éischt Formen ugeholl. E Groussdeel vun deene Fligere sinn zu Eindhoven an Holland stationéiert, seet den Arméisminister François Bausch

„Se si ganz villfälteg asetzbar. Se kënnen natierlech fir d'Militär agesat ginn. Mä och fir zivil Missiounen. Mir hunn aus dem Grand-Duché 60 Respirateure fir d'COVID-19 Bekämpfung an Indien geschéckt. Dat ass alles iwwert dee Programm gelaf.“

E Samschdeg geet en ganz aneren Asaz lass. 13 Zaldote ginn op Missioun an den Mali, dee gréissten Auslandsasaz fir d'Lëtzebuerger Arméi zanter dem Kosovo, weess de Etat Major vun der Arméi Steve Thull.

„D'malesch Zaldote ginn den Ament vun europäeschen Ausbilder trainéiert an d'Aufgab vun der Lëtzebuerger Arméi ass elo, fir op der Plaz fir Sécherheet ze suergen. Doduerch, datt mir Dronen am Peloton hunn, kënne mir domadder optimal d'Sécherheet garantéieren.“

23 Lëtzebuerger sinn am Mali stationéiert. E Groussdeel vun deene Leit rotéiert all 4 Méint. Bis op d'mannst 2024 sollen d'Lëtzebuerger nach am Mali present bleiwen. Wat dono geschitt, bléift eng politesch Decisioun.

Wat de finanzielle Militär-Beitrag vu Lëtzebuerg an Zukunft ugeet, soll méi nom Prinzip vu „Pooling & Sharing“ geschafft ginn, erkläert den Arméisminister.

„Wou mer eis Fraisen deele mat aneren Natiounen a wou mer virun allem flexibel kënnen sou Transportmëttel asetzen.“

De Grand-Duché wëll bis 2023 gutt 0,7 Prozent vu sengem PIB an d'Defense investéieren. Aktuell läit de Wäert bei ongeféier 0,6 Prozent. Dobäi hunn d'Membere vun der NATO sech dozou verflicht, dëse Montant op 2% vum PIB ze héijen.

De Fliger, deen e Samschdeg um Findel gestart ass, ass en A330-200. E gouf ugangs als Fliger fir Zivilisten zu Toulouse a Frankräich gebaut. Zu Madrid gouf de Fliger fir seng nei Aventuren ëmgebaut. Den Airbus huet sëllegen Affektatiounen. E kann 269 Persounen um ieweschten Deck transportéieren an et ginn 2 Cargo-Departementer am Bauch vun der Maschinne.

Am Fall vun enger Urgence kann de Fliger innerhalb vu 24 Stonnen zu engem Spidol ëmfonctionéiert ginn, präziséiert de Johan van Soest, MRTT-Programm-Entwéckler.

„Heifir ginn am mëttleren Deel d'Sëtzer erausgeholl. Deen Ament sinn et 6 Better an der Intensivstatioun a 16 normal Better. D'medezinesch Crew huet genuch Platz. A wärend enger medezinesch Evakuatioun kënnen och gläichzäiteg 100 weider Passagéier transportéiert ginn.“

Dat alles zur gläicher Zäit, an der Loft. De Fliger kann och als Tankstell an der Loft genotzt ginn, fir aner méi kleng Transportmëttel opzetanken.

De Fliger ass iwwerdeems méi sécher ewéi en normale Vakanzefliger. De Cockpit ass zum Beispill gepanzert fir Schosssécher ze sinn a kann och net gestiermt ginn.

En System fir sech selwer géint Kuerzstreckerakéiten ze verdeedegen ass och installéiert. Dës si besonnesch am mëttleren Osten an an Afrika vertrueden. De System ass op Laser baséiert. D'Sensoren um Fliger detektéieren e Rakéitestart, verfollegt d'Rakéiten, a setzt se och mat engem Laser ausser Gefecht.

