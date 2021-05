Géint 17 Auer e Samschdeg gouf d'Police alarméiert, well e Mann mat enger Maschinnepistoul an engem Metalldetekter ënnerwee war.

Wéi d'Beamten op d'Plaz koumen, huet sech d'Situatioun awer séier gekläert. De Mann hat d'Maschinnepistoul ebe mat sengem Metalldetekter fonnt. E Gesetz aus dem Joer 1966, wat Ausgruewunge reegelt, beseet awer, datt d'Sich no esou "Schätz" mat engem Metalldetekter verbueden ass. Dofir gouf géint de Mann Protokoll erstallt.

Da warnt d'Police viru falsche Spendesammler, déi e Samschdeg zu Keel an der Cité Berens ënnerwee waren. E Mann hat uginn, datt hie fir d'Unicef géif Spende sammelen. De Mann war schéi brong vun der Sonn, hat kuerz schwaarz Hoer an eng Joggingsbox un. Well et awer nach weider Meldunge gouf, ginn d'Beamten dovunner aus, datt de Mann net eleng ënnerwee war. Zu Téiteng hat sech zum Beispill eng Persoun als Member vun Handicap International ausginn. An och zu Krautem, Réiser ware "Uebstverkeefer" ënnerwee an zu Beggen wollt e Mann Autoe kafen, dee méi wäit ewechgeparkt war.

D'Police réit, sollt een esou Fäll matkréien, ëmmer direkt den 113 unzeruffen, well een net ausschléisse kann, dat et Abriecher sinn, déi esou probéiere festzestellen, ob een doheem ass.

Am Garerquartier an der Stad gouf en Drogendealer verhaft, nodeem dëse vun den Iwwerwaachungskamerae bei engem Deal gefilmt gouf. De Mann hat nach Droge bei sech a war illegal am Land. De Parquet gouf alarméiert, de Mann gouf verhaft a koum virun den Untersuchungsriichter.