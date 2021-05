Zanter 2 Méint huet de Formatiounszenter Krakelshaff an der Zone industrielle zu Beetebuerg seng Dieren op.

Och Weiderbildungen déi d'Transitioun énergétique fördere ginn hei ugebueden. An sou ass d'Gebai vum Centre de Compétences Génie Technique eréischt richteg komplett, mat dem Finissage vun der Photovoltaikanlag um Dach, déi den Energieminister Claude Turmes rezent ageweit huet. Geleeënheet fir d'Diana Hoffmann kucken ze goen, wat zu Beetebuerg an der Zone Industielle alles esou ugebuede gëtt.

Formatiounszenter Krakelshaff / Reportage Diana Hoffmann

An der grousser Hal vun enger 30 op 30 Meter gëtt geschafft. Eng Partie Employéë vun Entreprisë kréien op dësem freien Nomëtteg a klenge Gruppen hier Formatioun. Allerhand Saache stinn hei ronderëm: Solarpannelen, en Deel vun enger Chaudière, souwéi vill aner Apparater, déi fir de Laien, absolut net zouzeuerdne sinn. An dësem Kader erkläert de Gerant vum Centre de Compétences Génie technique, Marc Ant wat dann hei u Formatiounen ugebuede ginn: "Dat sinn technesch Kompetenze fir 40 verschidde Metier am artisanal, mee och an anere Metieren. Et sinn technologesch Kompetenzen. Mir hunn och ganz vill Formatiounen, déi op Informatik baséieren. Mir man Management Formatiounen. Mir man ganz vill Softskills Formatiounen, wou d'Leit ebe Konfliktmanagement, Kommunikatioun léieren an sou weider. Och Gestion de Projet, Gestion de Chantier... sou Saache man mer."



© Diana Hoffmann © Diana Hoffmann

An dëst op engem Terrain, sou grouss ewéi 3 an en halleft Fussballfeld. D'Formatioune ginn an enger vun den 2 groussen Halen oder vun de 6 Formatiounssäll ofgehalen. Dës Offer existéiert awer net eréischt zanter der Finaliséierung vun dem Bâtiment zu Beetebuerg. An anere Gebaier goufen an deene leschte 4 Joer schonns eng 25.500 Employéen aus ënnerschiddleche Beräicher weidergebilt: "D'Entreprisë schécken d'Leit, well mir op d'Funktioune vun den Entreprisen ausbilden. Mir hunn zum Beispill de Beruff do vun de Frigoristen. Dat ass eng nei Dimensioun am Beräich Sanitäre-Chauffage vu groussen Anlagen, Killanlagen. An déi Leit déi do kommen, dat ass wëll d'Entreprisë wëllen Opträg kréien an deem Domän. An da soen se, da bilden se déi Leit gären aus. Da soe mir jo, mir man de Programm, mir bauen d'Atelieren op, well déi Apparater déi do stinn hu mir selwer gebaut. An da kommen déi Leit heihinner."

An esou Beispiller, wéi d'Beruffsbild sech verännert huet gëtt et a ville Beräicher. De President vun der Handwierkfederatioun, de Michel Reckinger:"D'Energie Transitioun huet mat sech bruecht, datt d'Techniken am Gebai komplett änneren. Wa mer lo nëmmen eng Masuttsheizung eraus huelen, an eng Wäermepompel maachen, dat sinn 2 ganz verschidden Aart a Weisen, fir Hëtzt ze maachen. Dat selwecht gëllt awer och an de Fassaden. Fréier gouf et keng Isoléierung, da gouf et Styroporisoléierung, haut schwätzt ee vun natierlechen Isoléierungen, dat evoluéiert."

Dofir sinn déi permanent Formatiounen, déi den Employéë vun den Entreprisen ugebuede ginn, néideg. Et soll een also keng Angscht hunn fir an d'Handwierk ze goen, wëll et wier en Beruff mat Zukunft, sou den Energieminister Claude Turmes, deen en Appell un déi Jonk riicht:"Mäi Message un iech Jonk ass, gitt op d'Strooss Freides, a vu Méindes bis Freides brauche mer iech awer och an den Handwierksbetriber fir Solaranlagen ze montéieren, elektresch Bornen opzeriichten, fir Elektroautoen. Fir Fassaden ze isoléieren. Handwierk ass en immens schéine Beruff, a wann der wëllt eis all hëllefe beim Klimaschutz, da gitt Handwierker."

"Artisans for future" also? Ma d'Entreprisen hunn d'Importenz vun dësem soe mer mol grénge Marché schonn erkannt, sou wéi iwwerhaapt déi vun enger stänneger Weiderbildung. Dofir gëtt och 0,5 Prozent vun der Masse Salariale vun en Entreprisen aus dem Secteur Génie technique vum Batiment a Parachèvement an de Centre de Formatioun investéiert.