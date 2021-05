„D’Aktionäre vun Amazon musse bezuelen“, dat war d'Thema vun enger Manifestatioun e Mëttwoch de Mëtteg virum Sëtz vun Amazon um Kierchbierg.

Eng 15 Demonstrante waren dem Opruff vun der däitscher Fondatioun ethecon, der internationaler Beweegung Make Amazon Pay an der Lëtzebuerger Kommunistescher Partei nokomm. Si soen, Amazon hätt säin europäesche Sëtz zu Lëtzebuerg just, fir Steieren z'evitéieren. Doriwwer eraus géing de Konzern d'Ëmwelt verknaschten a gewerkschaftsfeindlech handelen. Vu Lëtzebuerg aus géinge schrecklech Aarbechtskonditiounen am Recht vun der Welt ofgewéckelt ginn.