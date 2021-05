"D'Thema 'Militärsatellit' an d'Affär ronderëm si fir eis net giess", seet d'Presidentin vun der Budgetskontrollkommissioun Diane Adehm am RTL-Interview.

Virun engem Joer ëm dës Zäit hat d'Nouvelle eng éischte Kéier héich Welle geschloen, dass den Äerd-Observatiouns-Satellit LuxeoSys 139 Milliounen Euro méi deier géif ginn, ewéi déi 170 Milliounen déi am Gesetztext virgesi waren.

An tëscht huet d'Cour des Comptes ugefaangen, der Saach op de Grond ze goen. Bis uganks nächst Joer soll hire Spezialrapport um Dësch leien. Fir d'Oppositiounsdeputéiert Diane Adehm vun der CSV ass et kloer: dat hei ass e Skandal.

Skandal ëm LuxeoSys / Reportage Pierre Jans

E klenge Rappell: mir sinn am Summer 2018. Walkampf. D'Parlamentswale sti virun der Dir. D'Chamber soll awer nach iwwer en zolitte Budget ofstëmmen. 170 Milliounen Euro fir e Militärsatellit ze kafen an, dat ass wichteg, ze exploitéieren.

D'CSV hätt schonn deemools Doutte gehat, ob dee Budget géif duergoen, seet d'Deputéiert Diane Adehm 3 Joer duerno.

''Et war eis presentéiert ginn, wéi wann dat einfach e Ganzt wär. Wéi wann d'Lëtzebuerger Ekonomie kéint matschaffen, d'Arméi och an et géing einfach an d'ganz Strategie vun der deemoleger Lëtzebuerger Regierung mat erapassen. Dofir hu mir dat deemools och matgestëmmt. Et ass eréischt duerno, wéi mir dat alles entdeckt hunn.''

Och, well den aktuellen Defenseminister François Bausch gemierkt hat, dass de Projet vu sengem Virgänger Etienne Schneider net ganz ausgeräift wär. Den Exploit vum Satellit ass alles anescht ewéi geschenkt. Dat wär deemools vergiess ginn, bedauert den Arméisminister a schwätzt vun engem Feeler.

D'Oppositioun am Parlament huet den Drock no an no gehéicht. Virun allem krut es den Etienne Schneider. Deen hätt gewosst, dass de Projet méi deier gëtt, hätt en awer onbedéngt nach wëlle virum Summer duerchkréien an hätt d'Chamber beduckst. Enn Juni 2020 geet de fréiere Minister an déi zoustänneg Kommissioun. E bereit seng Decisioun deemools e Stéck.

''Wann ech gewosst hätt, wat dat alles am ''Nachhinein'' géing bedeiten, dann hätt ech dat och net ënnerschriwwen. Ech hunn dat do net néideg. Ech hunn et och net néideg, dass ech dobaussen duergestallt ginn ewéi een, deen d'Chamber wëll beléien. Mir hunn no beschtem Wëssen a Gewëssen 2018 dee Projet de loi mat 170 Milliounen Euro stëmme gelooss, well mir iwwerzeegt waren, et géing opgoen.''

Goung et net. Eng Dose Kéieren huet sech d'Budgetskontrollkommissioun mat der massiver Budgets-Rallonge fir den Äerd-Observatiouns-Satellit beschäftegt. Sëllege fréier Schneider-Beamten an där aktueller vum François Bausch stoungen den Deputéierte Ried an Äntwert. Kloerheet koum net an den Dossier, am Géigendeel.

D'Oppositiounsparteien hunn eng Enquêtëkommissioun gefrot, erkläert d'Diane Adehm.

''Well mir an der Chamberkommissioun ganz einfach gemierkt hunn, dass mir vun deene Leit, déi mir do sëtzen haten, reegelrecht belu gi sinn. Mir woussten awer net, wie genee litt. Wann een d'Leit an enger Enquêtëkommissioun hutt, da mussen se ënner Eed aussoen.''

Wie litt, riskéiert juristesch Konsequenzen. D'Majoritéitsparteien hunn eng Enquêtëkommissioun awer refuséiert. Als Kompromëss gouf de Rechnungshaff mat engem Spezialrapport iwwer déi finanziell Gestioun vum Projet LuxeoSys beoptraagt. Déi Aarbecht ass ganz am Ufank.

An tëscht ass d'Rallonge vum Budget gestëmmt an den Arméisminister schafft weider um Projet. Wéi genee den Militärsatellit an Zukunft agesat gëtt, ass nämlech nach net ganz kloer, seet de François Bausch.

''Ech hat der Chamber jo och versprach, dass ech reegelméisseg an d'Chamber wëll goen, fir ze informéieren, wou de Projet drun ass.''

En nächste Rendez-vous fir en Update ass vläicht nach virum Summer, wuel éischter awer am September.