Um Agenda vum OECD-Ministertreffe steet d'Zäit no der Pandemie, eng nohalteg an inklusiv Transitioun, esou d'offiziellt Schreiwes vun der Regierung.

De Premierminister Xavier Bettel an de Finanzminister Pierre Gramegna sinn e Méindeg an en Dënschdeg zu Paräis fir eng Reunioun vun der Organisatioun fir wirtschaftlech Zesummenaarbecht an Entwécklung.

Iwwerdeems hëlt en neie Generalsekretär seng Funktiounen op. De Mexikaner José Ángel Gurría hält no 15 Joer op a gëtt duerch de fréieren australesche Finanzminister Mathias Cormann ersat.

Lëtzebuerg huet mat Südkorea d'Vizepresidence vun der Ministerielle, déi vun den USA presidéiert gëtt. De Pierre Gramegna an de Xavier Bettel profitéieren iwwerdeems vun hirer Visitt zu Paräis, fir sech mat hire franséischen Homologen ze treffen. Hei soll notamment iwwert déi digital Covid-Certificate geschwat ginn.

Offiziellt Schreiwes

Visite de travail de Xavier Bettel et Pierre Gramegna à Paris: Vice-présidence du Luxembourg à la Ministérielle de l'OCDE, coordination Covid et coopération transfrontalière franco-luxembourgeoise (31.05 – 01.06.2021)

L'OCDE se rassemble la semaine prochaine à Paris – à l'ordre du jour : la période post-Covid, une transition durable et inclusive et la prise de fonction d'un nouveau Secrétaire général.

Le Premier ministre Xavier Bettel et le ministre des Finances Pierre Gramegna vont participer à la réunion du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) au niveau des ministres, les 31 mai et 1er juin 2021 à Paris. La réunion ministérielle est pour l'OCDE l'événement le plus important de l'année. Les ministres des Finances, de l'Économie, des Affaires étrangères et du Commerce des 37 pays membres de l'organisation ainsi que des pays partenaires clés et des pays candidats à l'adhésion vont y participer. La Ministérielle, qui a pour thème « Des valeurs partagées: construire un avenir vert et inclusif », se tient sous la présidence des États-Unis, avec la Corée du Sud et le Luxembourg comme vice-présidents.

Lors de la réunion, Angel Gurria va faire ses adieux après 15 ans en tant que Secrétaire général. Au même moment, le nouveau Secrétaire général Mathias Cormann va prendre ses fonctions. Cette cérémonie de passation de pouvoir entre Angel Gurria et Mathias Cormann sera en outre présidée par le Premier ministre Xavier Bettel.

Autre élément important à l'agenda du Premier ministre sera la coordination franco-luxembourgeoise dans la lutte contre la Covid-19, notamment en ce qui concerne les certificats numériques Covid. Ainsi, le Premier ministre rencontrera le Secrétaire d'Etat au numérique Cédric O, tout comme son homologue, le Premier ministre Jean Castex, avec lequel le Premier ministre s'échangera également sur la coopération transfrontalière et les relations bilatérales entre la France et le Luxembourg.

Le Premier ministre saisira également cette occasion pour visiter la Fondation Biermans-Lapôtre, maison des étudiants belges et luxembourgeois à la Cité Internationale Universitaire de Paris, qui héberge chaque année depuis 1926 plus de 500 étudiants, chercheurs et professeurs venus de tous les horizons. Une rencontre avec les étudiants luxembourgeois est également prévue, tout comme une remise de décoration à Mme. Diane Miller, directrice sortante de la Fondation.

En marge de la réunion de l'OCDE, Pierre Gramegna va rencontrer le ministre français de l'Economie, des Finances et de la relance Bruno Le Maire, et le directeur du centre de politique et d'administration fiscales de l´OCDE Pascal Saint-Amans. Lors des rencontres bilatérales, il va aborder avec eux différents sujets tels que les derniers développements dans le domaine de la fiscalité internationale et les sujets liés à l'actualité européenne.