No der Aktualiséierung vun en Donneschdeg, gëtt Lëtzebuerg net méi als Risikoland an der Schwäiz ugesinn.

Niewent dem Grand-Duché ass zënter dem 3. Juni och den Iran, Kroatien, d'Tierkei, Zypern an eng Partie Regiounen aus Däitschland, Frankräich an Italien net méi op der Lëscht.

Lëtzebuerg steet op d'mannst schonn zënter Ufank Abrëll op dëser Lëscht, ma gouf elo e Mëttwoch vun der schwäizerescher Santé erofgeholl.

An der Reegel gëtt dës Lëscht all 14 Deeg ugepasst.



Hei geet et op den offizielle Site mat der Lëscht vu Länner, déi als "Risikolänner" an der Schwäiz ugesi ginn.