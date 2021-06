Dat 20. Covidgesetz wier dat éischt, dat de Rapporteur Mars di Bartolomeo mat Freed géing presentéieren, sot hien e Samschdeg an der Chamber.

Mir si mat der Spëtzt aus dem Tunnel eraus, mä komm mir passen op den Zuch op, deen eis um nämmlechte Gleis kéint entgéint kommen, esou de Mars di Bartolomeo. Och wann elo méi labber Mesurë kommen, sollt dem Virus keng nei Dier opgemaach ginn. Op eemol wier nämlech d'Delta-Variant, déi un Terrain gewënnt.

D'Impfcampagne géing den Ament gutt verlafen, ma mir wieren awer nach ëmmer ofhängeg vun de Liwwerunge vun de Pharmakonzerner. Mam Covid-Check soll awer elo méi Normalitéit zeréckkommen. Och fir d'Etablissementer wéi Restauranten, Baren oder Diskoe wier et wichteg, dass si erëm mat méiglechst grousser Sécherheet schaffe kënnen.

Wat d'Santés- a Fleegepersonal ugeet, bleift et am Gesetz eng staark Recommandatioun, fir sech impfen ze loossen, ma keng Obligatioun.

An de Schoulen ass et dann d'Ännerung, dass dobaussen am Pausenhaff keng Mask méi muss gedroe ginn. Dobannen, also och wann een um Stull sëtzt, bleift de Mondschutz obligatoresch.

Fir den CSV-Deputéierte Michel Wolter kommen dës Mesuren ze spéit. Et hätt ee scho méi fréi solle kucken, wou genee d'Cluster sinn a wou genee ee méi streng Mesuren huele soll a wou net. De Michel Wolter huet dowéinst eng Proposition de loi deposéiert, déi virgesäit ze kucken, wouhier déi vill Infektiounen an den Alters- a Fleegeheemer komm sinn. Et géing een op de Rapport vum Jeannot Waringo waarden, ma d'Kritik geet dem Michel Wolter no virun allem un d'Familljeministesch Corinne Cahen.

Extrait Michel Wolter

Donieft wier vum Familljeministère dobaussen net dat kommunizéiert ginn, wat an den Alters- a Fleegeheemer géing geschéien. D'Argument, dass eng oppe Kommunikatioun nëmme fir Duerchernee gesuergt hätt, kéint den CSV-Deputéierten an enger Demokratie net gëlle loossen. D'Ministesch Corinne Cahen hätt hir Responsabilitéit net geholl an déi waarm Gromper ëmmer weidergeleet, esou nach de Michel Wolter.

Den Ament lafen d'Diskussiounen an der Chamber, de Vott vum Covidgesetz war nach net. Suivéiert d'Chambersëtzung hei am Livestream.