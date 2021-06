RTL-Informatiounen no, huet et um Freideg de Moien kuerz no 6 Auer am Prisong zu Schraasseg gebrannt. E sëllege Pompjeesgefierer sinn op d'Plaz gefuer.

Wat genee geschitt ass, an ob et Blesséierter gouf, ass nach net offiziell bestätegt. Nieft e sëllege Pompjeeësgefierer, ware wuel och e puer Ambulanzen an de Samu op der Plaz. De CGDIS huet op Nofro hi bestätegt, dass et e Brand gouf. Weider Detailer geschwënn. © Domingos Oliveira / RTL