Enger neier Etüd vun der Unicef no, huet Lëtzebuerg nieft Island, Schweden, Norwegen an Däitschland, mat déi beschte Kannerbetreiung an den 41 OECD-Länner.

Gekuckt gouf de Käschtepunkt vun der Betreiung an och d'Qualitéit vum Service, grad wéi den Accès zu Congéë fir Mammen a Pappen, déi den Elteren am Ufank Zäit gëtt, fir no hirem Puppelchen ze kucken. Unicef plädéiert fir op d'mannst 6 Méint Congé parental an datt jiddereen Accès huet, fir eng abordabel a qualitativ héichwäerteg Kannerbetreiung vu Klengem un, bis d'Kand an d'Schoul geet.