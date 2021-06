Den Thierry Calderoni huet d'Phänomen vum Trëndel um Sonndeg den Owend géint 19h15 virun d'Lëns kritt.

Hie war tëscht Hengescht a Wäiswampech ënnerwee, wéi him dëst dach speziellt Wiederphenomen opgefall ass. Wou genau dëst Phänomen entstanen ass an ob et do Schied hannerlooss huet, läit eis aktuell nach net vir.