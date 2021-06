Duerch déi portugisesch Immigratioun Mëtt de 60er koume mëttlerweil iwwer 6.900 Mënsche vum Cap Vert hei bei eis an d'Land.

Am Kader vun eiser Serie iwwer e kosmopolitescht Lëtzebuerg huele mer iech jo mat, fir onbekannt Traditioune vun auslännesche Matbierger ze entdecken, an natierlech och d'Geschicht vun dëse Communautéite kennen ze léieren. Ënnert den 170 Nationalitéiten, déi am Grand Duché liewen, sinn och d'Residentë mat kapverdianeschen Originnen.

Duerch déi portugisesch Immigratioun Mëtt de 60er koume mëttlerweil iwwer 6.900 Mënsche vum Cap Vert hei bei eis an d'Land. D'Communautéit vum Archipel hëlt awer och hei zu Lëtzebuerg un hire Wuerzele fest an hëllefen awer och hire Leit "doheem". Dat gëllt op allefalls fir d'Maria José, déi hei e gutt Liewen huet an dofir den aarme Leit op den Inselen hëlleft. Eng vun de Protagonistinnen, déi mir am Reportage vum Valentine Patry, Sarah Francesconi et Morgan Doux am Magazin kenneléieren.