De Xavier Bettel bleift 24 Stonne fir Observatioun am Spidol. Et geet drëms, no sengem positiven Test leschte Sonndeg nach e puer Tester ze maachen.

De Xavier Bettel huet sech de 27. Juni direkt an Auto-Isolatioun gesat, ganz no den Dispositioune vun der Santé. E PCR-Test hat d'Resultat vum Schnelltest confirméiert. Als Precautiouns-Moossnam gouf elo decidéiert, datt de Premier wärend 24 Stonnen an der Klinik bleift an do observéiert gëtt. Hei dat offiziellt Schreiwes: Xavier Bettel sous observation médicale pour tests supplémentaires après une infection à la Covid-19 (04.07.2021) Communiqué par: ministère d'État Après avoir été testé positif à la Covid-19 le 27 juin 2021, le Premier ministre s'est rendu à l'hôpital aujourd'hui pour faire des tests et analyses supplémentaires. Par précaution, et sauf contre-indication médicale, le Premier ministre y restera sous observation pour une durée de 24h.