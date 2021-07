Den 2. Juli huet de Regierungsrot entscheet, Impfstoffer iwwer Covax ze spenden, fir aner Länner an der Lutte géint de Coronavirus z'ënnerstëtzen.

350.000 Corona-Vaccine vun Johnson&Johnson, AstraZeneca, wéi och mRNA-Impfstoffer ginn zugonschte vun de Lëtzebuerger Kooperatiounspartner gespent. Et muss allerdéngs nach definéiert ginn, wéi d'Dosisse verdeelt ginn. Bis Enn Juni hunn d'EU-Memberstaate schonn iwwer 2,5 Milliounen Dosisse mat Drëttweltlänner gedeelt.

Zil ass et, Solidaritéit ze weisen an e méi gerechten Zougang zu Impfstoffer z'erméiglechen. Fir ze vermeiden, dass sech d'Varianten nach méi verbreeden, fuerdert d'WHO, dass bis September op d'mannst 10% vun der Bevëlkerung vun all eenzelem Land soll geimpft sinn, an op d'mannst 30% bis Enn dës Joers. Bis ewell krute 14% vun der Weltbevëlkerung op d'mannst schonn 1 Dosis gesprëtzt, ma dëse Prozentsaz variéiert allerdéngs vu Land zu Land.

Schreiwes

Le Luxembourg fait don de 350.000 vaccins par l'intermédiaire du COVAX (06.07.2021)

Communiqué par: Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire / ministère de la Santé

En date du 2 juillet, le Conseil de gouvernement a décidé un don de vaccins à la facilité COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) via le mécanisme européen de partage de vaccins, afin de contribuer de manière solidaire au partage de vaccins à travers le monde.

Dans un premier temps, le Luxembourg fera ainsi un don de 350.000 vaccins (Johnson&Johnson, AstraZeneca et vaccins à ARNm), au profit des pays partenaires de la coopération luxembourgeoise, dont la répartition reste à être déterminée.

Jusqu'en fin juin, les États membres de l'UE ont partagé plus de 2,5 millions de doses de vaccins avec des pays tiers par l'intermédiaire de COVAX et du mécanisme européen de protection civile.

L'inégalité vaccinale à travers le monde représente un danger très important en termes de maîtrise de la pandémie. C'est à cet égard que la communauté internationale doit se montrer solidaire pour permettre un accès équitable aux vaccins, en particulier dans les pays vulnérables.

Afin de limiter les risques de poussées pandémiques et de propagation des variants, l'OMS appelle en effet à un effort mondial massif pour vacciner au moins 10% de la population de chaque pays d'ici septembre et au moins 30% d'ici la fin de l'année, représentant un besoin total de 250 millions de doses de vaccin. Actuellement, un total de 14% de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin. Toutefois, ce pourcentage se répartit de manière inégale d'un pays à l'autre.

Pour mettre un terme définitif à la pandémie avant l'émergence de nouveaux variants multi résistants, il est impératif que 70 à 80% de la population mondiale soit immunisée, soit en guérissant de la maladie ou grâce aux vaccins les plus efficaces.

Par le biais de dons de vaccins, il s'agit dès lors non seulement de répondre aux besoins très importants de solidarité en termes d'accès aux vaccins, mais surtout aussi de garantir la sécurité pour tous au niveau mondial.