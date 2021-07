D'Qualitéit vum Journalismus stäerken an de Mediepluralismus ofsécheren - dat sinn d'Haaptziler vun der Reform vun der Pressehëllef.

Dës gëtt en Donneschdeg de Mëtten an der Chamber gestëmmt. Bis ewell war d'Hëllef un d'Säitenzuele vun de Publikatioune gebonnen, elo soll d'Zuel vu professionelle Journalisten determinant sinn. An nieft dem Print kréien och elo d'Online-Medien Accès op d'staatlech Hëllefen. E Paradigmewiessel deemno, mat deem awer nach net jiddereen zefridden ass.

Wie kann an Zukunft eng Pressehëllef kréien?

Fir d'Pressehëllef ze kréien, mussen op d'mannst 5 professionell Journaliste Vollzäit bei enger Publikatioun schaffen. D'Definitioun vun der "Press" gëtt am neie Gesetz erweidert, sou datt och Medien, déi just online publizéieren, dozou gezielt ginn. D'Dageszeitunge mussen op d'mannst 4 Deeg an der Woch wärend op d'mannst 50 Wochen am Joer publizéieren, beim Online mussen et am Schnëtt 2 Artikelen den Dag 6 Deeg an der Woch sinn.

Bei den Hëllefe gëtt et ee fixen an een adaptéierte Montant, deen d'Publikatiounen all Joer ze gutt hunn. Deemno kritt all Editeur e Montant vun 200.000 Euro d'Joer fix an e Montant vun 30.000 Euro pro vollzäit professionellem Journalist.

Nei ass och, datt Mensuellen, Gratiszeitungen a sougenannten "Biergermedien" vun der Pressehëllef profitéiere kënnen, grad wéi Start-ups aus dem Secteur. Bei Start-ups mussen nëmmen 2 professionell Journaliste fest schaffen, si kréien eng Hëllef vun 100.000 Euro am Joer wärend maximum 3 Joer. Och d'Biergermedien hunn eng Hëllef vun 100.000 Euro d'Joer ze gutt.

Fir ze decidéieren, wien Hëllefe kritt, gëtt eng extra Kommissioun geschaaft. D'Membere vun där Kommissioun gi vum zoustännege Minister genannt, et mussen 2 Representante vum Medien- a Kommunikatiounsservice, ee Representant vum Finanzministère, 1 vum SIP, de Kommissär vun den Auteursrechter, 2 Editeuren an 2 Journalisten, déi vum Presserot proposéiert ginn, an een Akademiker, dee sech an de Medien auskennt.

Et gouf awer och Kritik un deem neie Gesetz. Wourop huet déi sech bezunn?

De Presserot wënscht sech a sengem Avis notamment eng méi kloer Definitioun vum professionelle Journalist, vue datt e groussen Deel vun den Hëllefen elo dovunner ofhänkt, grad wéi méi kloer Krittären, fir d'Pressekaart ze kréien. Och der Journalistenassociatioun ALJP ass de professionelle Journalist net kloer genuch definéiert, wéi de Generalsekretär Roger Infalt am Juni hei op der Antenn erkläert huet:

"Wann déi nei Pressehëllef elo op de Kapp vum Journalist berechent gëtt, wéi vill Journalisten an enger Redaktioun schaffen, doropshi gëtt et jo da berechent, dann hu mer elo gesinn, datt ganz vill Medienhaiser, an och berechtegterweis och, well déi Grozon dann do ass, sou Hybrid-Posten umellen als Journalist. Dat heescht, do ass een eng gewëssen Zäit am Dag Journalist an eng aner Zäit am Dag mécht een eppes ganz aneschters."

Roger Infalt

Gefaart gëtt och, datt d'Kaartekommissioun vum Presserot mat Demanden iwwerlaf gëtt, respektiv och mat Recourse vu Leit, déi d'Kaart net kruten. Iwwerdeems stéiert d'ALJP sech dorun, datt de Montant pro Journalist, deen ugangs op 55.000 Euro am Joer ugesat war, elo op 30.000 Euro erofgesat gouf. D'Associatioun fäert Kënnegungen am grousse Stil.

"Do ginn, wéi d'Beispiller et elo gewisen hunn, Leit, déi eng gewëssen Erfarung hunn, Journalisten, déi och e gewësse Salaire natierlech hunn, well se scho sou vill Joer do sinn, déi gi virun d'Dier gesat, an elo gesi mer och an deem Haus, wou dat en Masse geschitt ass, dass elo Annoncë geschalt ginn, fir nees Leit anzestellen."

Roger Infalt 2

Souwuel de Presserot, wéi och d'ALJP bedaueren iwwerdeems, datt den Informatiounszougang fir d'Journaliste mam neie Gesetz net verbessert gëtt. D'ALJP hat gefrot, fir hir Propositiounen an der Chambermediekommissioun ze presentéieren, dat ass awer net geschitt... Wann een eppes konkret hätt wëllen änneren, hätt ee misse vu vir ufänken, sot am Juni hei op der Antenn de President vun der Mediekommissioun Guy Arendt.

"Dat heescht, mir mussen da rëm mat Amendementer virun de Conseil d'Etat goen, de Projet ass jo och zu Bréissel deposéiert ginn, fir den Avis, ob et eng Aide étatique ass oder net, da musse mer Bréissel nees saiséieren. Jo, da si mer awer wäit fort an dat ass net onbedéngt am Interêt vun der Press, vun de Journalisten."

Guy Arendt

Leschte Freideg nach hat d'CSV an der Chambermediekommissioun 2 Ännerungsvirschléi gemaach, ënnert anerem fir d'Hëllef pro Journalist ze héijen - béid goufe vun der Majoritéit verworf, och d'ADR war dogéint. Dem Medieministère no géing eng Hausse vun de Montanten de Finanzéierungsmodell vum Projet op d'Kopp geheien.

De Vott vun der neier Pressehëllef ass en Donneschdeg de Mëtten an der Chamber, Rapporter ass den DP-Deputéierte Guy Arendt, well de Medieminister Xavier Bettel den Ament nach krank ass, wäert d'Corinne Cahen fir d'Regierung schwätzen.