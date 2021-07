D'Betriber géifen domadder virun nei Schwieregkeete gestallt ginn, heescht et an engem Communiqué.

En Donneschdeg huet d'Regierung et annoncéiert. Just nach zertifiéiert Schnelltester gëllen no Hallefnuecht an de Restauranten a Caféen. Auto-Tester sinn no Hallefnuecht net méi gutt. D'Horesca fuerdert awer, dass dës och bis 1 Auer gülteg sinn.

Horesca / Reportage Nina Schagen

Leit, déi just een negativen Auto-Test hunn, missten am Prinzip um Hallefnuecht de Café oder Restaurant verloossen. Eng grouss Erausfuerderung, sou de François Koepp, Generalsekretär vun der Horesca.

"Hei ass et wierklech eng Embrouille an hei mécht dat immens vill Duercherneen. Well d'Majoritéit vun eise Betriber maachen um 1 Auer zou. Wie geet scho gären déi lescht Minutt, wou säi Client nach e Kaffi drénkt, dee virun d'Dier geheien."

Villes géing fir Duerchernee suergen, wat geschitt zum Beispill mam Personal, dat nach net geimpft ass a just mat engem Auto-Test schafft.

"Mir kënnen jo awer net zu deem soen, sou elo gees du all 2. Dag e PCR-Test maachen oder all 3. Dag e PCR-Test maachen, wann s du schaffe gees. Well ech muss him jo da fräi ginn, ech muss him dat eventuell nach bezuelen."

Et géif ee ville Problemer aus dem Wee goen. D'Auto-Tester bis 1 Auer gëllen ze loossen, verhënnert, dass d'Leit dann no 12 Auer nach privat zesummekommen. D'Majoritéit vun de positiv-Getesten d'lescht Woch hu sech jo während méi groussen Evenementer ugestach. Et gëtt also u verschäerft Kontrollen, awer och un d'Verantwortung vun de Konsumenten appelléiert.

"Ech mengen, dass een dat an d'Rei kritt, andeems wou een déi néideg Kontrolle mécht. Dat ass eben haut sou an enger Gesellschaft, et muss een d'Leit heiansdo drop hiweisen, dass se e Feeler maachen. Well all System, deen een en place setzt, notzt nëmmen eppes, wann och eng Kontroll hannendrun ass."

Fir d'Verlängerung vun enger Stonn géing ee kee gréissere sanitäre Risk gesinn.

De Communiqué

L'Horesca demande à ce que les autotests soient valides jusqu'à 1h

Les nouvelles mesures proposées par le Gouvernement ce 8 juin, comme limiter la validité des autotests jusqu'à minuit mettent les entreprises devant de nouvelles difficultés. Prolonger cette validité d'une heure jusqu'à la fermeture de la très grande majorité des restaurants et cafés faciliterait le travail sans pour autant constituer un risque sanitaire sérieux.

Globalement, l'Horesca se félicite de la politique sanitaire du Luxembourg qui a permis à nos entreprises d'être parmi les premières en Europe à pouvoir rouvrir. Et grâce à l'instauration du régime CovidCheck il est aussi possible d'organiser des événements de plus grande envergure.

La fédération nationale des hôteliers, restaurateurs et cafetiers a néanmoins été surprise par l'annonce du Gouvernement de vouloir limiter la validité des autotests jusqu'à minuit uniquement. Cela place les entreprises devant une nouvelle difficulté. Sachant que plus de 90% des restaurants et cafés ferment au plus tard à 1h de la nuit, il est à nos yeux plus judicieux d'étendre la possibilité de rester dans un endroit CovidCheck avec autotest jusqu'à la même heure. Cela éviterait aussi que les gens ne se rassemblent en privé par après.

Et qu'en est-il du personnel non-vacciné et travaillant avec un autotest dans un endroit CovidCheck ? Devra-t-il aussi quitter le local à minuit ? Pourra-t-il continuer avec masque ? Certains restaurateurs et cafetiers seront éventuellement obligés de fermer à minuit faute de main d'œuvre vaccinée ou en possession d'un test certifié.

Sachant que la majeure partie des foyers de contamination se sont produits lors de grands rassemblements avec nuit blanche (comme la veille de la Fête nationale), nous pensons que notre demande d'extension d'une heure ne représente pas un risque sanitaire sérieux.

L'Horesca demande donc au législateur de revoir le projet de loi en prolongeant la validité des autotests jusqu'à l'heure de fermeture normale des cafés et restaurants, c'est-à-dire jusqu'à 01h00.