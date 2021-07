Fir de Ruddersport méi bekannt ze maachen, war e Sonndeg déi 4. Editioun vun der Wäistrooss Regatta.

34 Ekippe sinn e Sonndeg de Moien un den Depart gaangen. Di meescht aus den Nopeschlänner. Awer och 6 Booter aus dem eenzege Lëtzebuerger Rudderveräin. Dorënner de President Michel Fries a seng Quad Ekipp. Als Steiermann huet hien di 1. Plaz. Den David Maply ass de Stroke. Hie sëtzt hannen a gëtt de Rhythmus, den Tempo vir. Tëscht den 2 Männer d’Katty an d’Jana.

Dréint d’Rudderdoll richteg, rullt de Sëtz anstänneg? Alles muss iwwerpréift ginn. Ëmmerhi wëllen di 4 Rudderer haut hir Beschtzäit verbesseren. Och wann dat hei just eng sougenannt Trainingscours ass. Mat där een op de Sport opmierksam maache wëll, erkläert d’Christiane BRAM vun der Fédération Luxembourgeoise des Sociéités d’Aviron.

De Michel an d’Katty Fries hunn de Ruddersport viru 6 Joer kennegeléiert, wéi se aus der Belsch hei op d’Musel geplënnert sinn. Zanterhier si si dovunner gepaakt. Et kéint ee wonnerbar dobäi ofschalten, mat de Frënn um Bott, an der Natur. Am Summer trainéiere si 2x d’Woch. Am Wanter 1x d’Woch. Souguer bei –8 wäre si geruddert, seet d’Katty.

E Sonndeg de Moie géint 11h15 sinn d’Booter vum 1ter, iwwer d’Doublen, d’Quads bis zum 8ter all am Waasser. Déi 5km laang Course vu Schwéidsbeng oder Schengen geet lass. Jee no hirem Handicap kréien d’Rudderer den Top. Déi Schwächst fueren als éischt fort. Di Stäerkst zum Schluss. Esou datt all d’Booter mateneen um Waasser sinn an déi séierst Ekipp och als 1t ukënnt.

No 22 Minutten an 30 Sekonne kommen d’Gewënner aus Saarbrécken un. Dem Michel Fries seng Ekipp brauch gutt 2 Minutte mi laang. Haut ass et net duergaangen, fir eng nei Beschtzäit ze fueren. D’Rudderer sinn awer frou. Et hätt Spaass gemaach. Dat ass dat Wichtegst.