D'Thema Doud soll keen Tabu sinn. Omega 90 begleet Persounen, déi stierwen an deenen hiren Entourage. D'ASBL huet de Bilan vun zejoert gemaach.

Seele gouf esou vill Hëllef beim Veraarbechte vun der Trauer gefrot ewéi déi lëscht 16 Méint. Dat konstatéiert och Omega 90.

Omega 90/Reportage Pit Everling

Mir konnten eis net domat offannen, datt déi strikt sanitär Mesuren och op Leit, déi stierwen, applizéiert sollte ginn, sou déi Responsabel. Dofir gouf bei der Santé nogefrot, wéi een et ka maachen. Do ass ee gewuer ginn, datt d'Responsabilitéit bei den Haiser léich.

Beim Haus Omega gouf net d'Fro gestallt, ob zougemaach gëtt, mä wéi opgemaach gëtt, sou d'Directrice Nicole Weis-Liefgen.

"Mir hunn decidéiert, wéi mir géifen d'Leit gutt bei eis stierwend Leit erakomme loossen. Mir hu vun Ufank u versicht, datt dat ëmmer méiglech war an et ass och bis elo méiglech bliwwen, dat heescht 24 op 24 duerfen d'Leit bei eis am Haus Besuch kréien."

Wann een net Äddi soe kann, géif den Trauerprozess belaascht ginn.

Den Acteur aus dem Palliativ- a Gesondheetsberäich huet dofir beim Personal missen opstocken an et gouf en neie Pilotprojet gestart.

Eng 56 Mataarbechter an 79 Benevollen hunn doudkranke Leit bei Omega 90 dat lescht Joer assistéiert. An iwwer 4.500 Consultatioune goufen awer och eng Rei Familljemembere betreit, déi besonnesch wärend der Pandemie hir Chance, fir uerdentlech "Äddi" ze soen, geholl kruten.

"Hei sinn Zuelen enorm an d'Luucht gaangen. Mir schwätzen hei vun iwwer 10%. Mir hate 4600 Berodungsgespréicher an Demande fir dës sinn an de leschte puer Méint just nach weider geklommen.", esou d'Diane Dhur, d'Presidentin vun Omega 90.

Besonnesch bei de méi Jonke gouf méi dacks no Hëllef gefrot. Dat och a Fäll, wou dës eeler Familljemembere mam Virus infizéiert hunn.

"Mir hunn do eise Service och weider opgestockt, well mer den Demanden net konnten nokommen. Et ass awer och wichteg, do relativ séier fir d'Kanner do ze sinn.", betount d'Diane Dhur.

Eng Demande no Hëllef, déi verkomplizéiert gouf, well, duerch déi streng Restriktiounen, och phaseweis kaum Benevoller hunn dierfen aushëllefen – dës ginn am Spidolswiesen als Visiteur kategoriséiert. Dat misst sech änneren, esou d'Fuerderung vun Omega 90.

Fir der aktuell héijer Demande nozekommen, ginn an den nächste Méint intim Versammlunge mat bis zu 8 Persounen organiséiert, fir sech géigesäiteg bei der Traueraarbecht ze ënnerstëtzen.

"Fir de Leit d'Chance ze ginn iwwerhaapt emol eng kéier ëffentlech an engem klenge geschützte Raum driwwer ze schwätzen - eng kéier seng Geschicht ze erzielen. Wat ass mir do passéiert; Firwat konnt ech do net „Äddie" soen? Wéi ass dat gaangen? Hei kann een och eng kéier seng Roserei lassginn.", esou d'Nicole Weis-Liefgen, d'Directrice vun Omega 90.

Duerch esou Seancen hofft een, datt den nodréigleche Besuch beim Psycholog esou muncher engem erspuert bleift. Knapp 7 Milliounen Euro goufe fir d'Omega-90-Servicer d'lescht Joer ausginn. Knapp 8% dovu ginn iwwer Spende finanzéiert.

PDF: Offiziellt Schreiwes