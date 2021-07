Dat soen d'Chambre de Commerce an d'Chambre des Métiers a proposéieren an deem Sënn 6 Mesuren, fir besser aus der Covid-Kris erauszekommen.

Dës Moossname betreffen d'Sécurité Sociale an d'Aarbechtsrecht: De Statut vum Fräiberuffler soll opgewäert ginn an d'Inegalitéiten tëscht Independanten a Salariéë solle verschwannen, heescht et an engem Communiqué.

Ënner anerem schloen d'Beruffschambere vir, datt Independante besser vun de Chômage-Mechanisme profitéiere sollen. Alleguer d'Moossname fënnt een um Internetsite vun der Chambre de Commerce.

Offiziellt Schreiwes

La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers présentent leur proposition commune de six mesures en faveur d’une meilleure protection sociale de l’indépendant dans la perspective d’une sortie de crise liée à la pandémie de Covid-19.

Cette proposition se fonde sur les prérogatives dont disposent les deux chambres professionnelles, à savoir, soumettre au Gouvernement des propositions de loi que celui-ci soumet à son tour à la Chambre des Députés .

Dans un contexte sanitaire et économique toujours incertain, les deux chambres professionnelles estiment plus que jamais nécessaire de stimuler l’esprit d’entreprise et d’agir en faveur de l’entreprenariat eu égard à leur importance dans l’économie et la société luxembourgeoises.

Elles proposent ainsi une revalorisation du statut de l’indépendant qui passe par une atténuation des inégalités qui existent actuellement entre le statut d’indépendant et celui de salarié concernant la couverture des « risques sociaux » , qui sont à l’origine de la perte de revenus, soit provisoire, soit définitive.

La proposition de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers comporte six mesures qui concernent à la fois le droit de la sécurité sociale et le droit du travail. Ces propositions ont été élaborées en étroite concertation avec l’UEL et les différentes fédérations patronales.

L’ensemble de ces mesures sont détaillées dans la proposition de la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sous le lien suivant : https://www.cc.lu/actualites/detail/la-chambre-de-commerce-et-la-chambre-des-metiers-presentent-leur-proposition-de-six-mesures-en-faveu/