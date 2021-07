Lancée officiellement le 10 juin 2021, l’application mobile CovidCheck vient de connaître un développement majeur: dès à présent, l’application luxembourgeoise permet de vérifier la validité des certificats suivant les règles officielles mises en place dans certains autres pays. L’application propose désormais à l’utilisateur une liste de drapeaux nationaux et en quelques clics, il peut scanner un certificat selon la méthode établie et choisir de vérifier si ce certificat est valable suivant les règles publiées par le pays que l’utilisateur sélectionne. Ainsi, une personne qui décide de partir en vacances en Espagne n’a plus besoin de rechercher l’application espagnole pour vérifier le statut de son certificat, mais elle peut le faire directement dans l’application luxembourgeoise. La liste des drapeaux proposés indique les pays qui ont publié leurs règles de validation de façon à ce que l’application CovidCheck.lu puisse les interpréter. Cette liste sera étendue au fur et à mesure que d’autres pays publieront leurs règles de validation. Plus d’1.000.000 de certificats CovidCheck émis au Luxembourg Depuis le 10 juin 2021, plus de 1 million de certificats ont été émis par les autorités luxembourgeoises. Rappelons que le certificat CovidCheck (EU DCC) est disponible en formats numérique et papier. Il atteste que son détenteur a été vacciné contre le coronavirus, ou qu'il a obtenu récemment un test négatif (PCR ou test antigénique rapide certifié), ou qu'il s'est remis d'une infection COVID-19 au cours des 6 derniers mois. De plus, toutes les personnes de 16 ans et plus qui ont un espace personnel dans MyGuichet.lu reçoivent automatiquement une version électronique de leurs certificats dans la rubrique «Mes données» de leur espace personnel. Depuis le 5 juillet 2021, ces mêmes personnes peuvent également accéder à leurs certificats via l’application mobile MyGuichet.lu. Développées par le Centre des technologies de l'information de l'État, les applications CovidCheck et MyGuichet.lu sont disponibles dans l’Apple Store et Google Play Store. Concernant l’application CovidCheck, les utilisateurs l’ayant déjà téléchargée doivent faire une mise à jour de l’app afin d’accéder à cette nouvelle version.