Zanter 2-3 Woche klammen d’Zuele vun den Hospitalisatioune vun de Covid-Patienten, ma och net nëmmen déi.

Den Ament si vill Erkältungsvirussen ënnerwee. Mir hunn eng aussergewéinlech Situatioun – eng Epidemie vu Wanter-Virusse matten am Juli – seet d'Kannerdoktesch aus dem CHL, d'Dr Isabel De La Fuente.

D’Kannerdoktesch Isabel de la Fuente

D'Kannerklinik géif iwwerlafe mat klenge Patienten, déi Bronchiolitten oder aner Otemwee-Infektiounen hunn. Corona wär fir de Moment net de Problem bei den hospitaliséierte Kanner.

Am CHL selwer sinn d'Hospitalisatiounen déi lescht 2-3 Wochen an d'Luucht gaangen. 17 Patiente waren et e Mëttwoch, déi am Spidol waren, 6 dovunner op der Intensivstatioun. D'Klinik kritt och Patienten aus anere Spideeler transferéiert. "Eis Patienten op der Intensivstatiounen sinn éischter méi jonk a generell net geimpft", huet den Intensivmedeziner Dr Jean Reuter op enger Online-Table-Ronde vum CHL e Mëttwoch ënnerstrach. Déi lescht Wochen hätt ee just eng geimpfte Persoun op der Intensivstatioun gehat, déi awer immungeschwächt war an eng 3. Impfung nach net kritt hätt.

D'Impfung schützt géint méi schlëmm Verleef, huet d'Dr Thèrese Staub betount. Déi aktuell Covid-Patienten am Spidol wären all, bis op een, net geimpft. Déi geimpfte Persoun wär 88 Joer al. Déi, déi elo am Spidol sinn, géife bedaueren, sech net impfe gelooss ze hunn.

D'Impfunge géint de Covid trëppelen de Moment e bëssen op der Plaz. D'Nofro, fir sech op de verschiddene Lëschten op impfen.lu anzeschreiwen, ass net all ze grouss. En Dënschdeg goufen zum Beispill "just" 929 éischt Dosisse gesprëtzt. Impfe schützt awer, appelléiert d'Dr Thérèse Staub.

D’Dr Thérèse Staub

D'Kanner vun 12 Joer u kënne sech jo och elo impfe loossen. De Code, deen ee geschéckt krut, kann een op der Hotline reaktivéiere loossen, wann en ofgelaf ass. Vum August u kann ee sech dann och beim Haus- oder Kannerdokter impfe loossen.